Україна потребує представництва територіальних громад в парламенті, – Філатов

Партія "Пропозиція" – нова програмна політсила, яка стрімко набирає рейтинг по всій країні.

За словами одного із засновників партії, мера Дніпра Бориса Філатова, це пов'язано в першу чергу з тим, що люди зіткнулися з масовим розчаруванням в так званих нових особах і при цьому не хочуть голосувати за "старих" політиків.

Разом з тим "Пропозиція" є передусім партією місцевого самоврядування. Її завдання – об'єднувати людей по всій країні в боротьбі за права громад, які системно порушуються центральною владою. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі ток-шоу "Голос народу" на "112 каналі".

Він підкреслив, що партія не створена для того, щоб мери переобирались на місцевих виборах. Оскільки після ефективної боротьби з епідемією коронавірусу лідери територіальних громад і без того мають високі рейтинги. Філатов переконаний: представникам місцевого самоврядування нічого ділити, а переговори ведуться не тільки серед мерів.

"Ми піднялися вище наших амбіцій і вирішили об'єднати зусилля, щоб відстоювати права місцевого самоврядування. "Пропозиція" означає, що ми – не влада і не опозиція. Ми ходимо кожен день ногами по землі і можемо запропонувати свій порядок денний не тільки на місцевих виборах, але і на виборах всеукраїнських. Ми дуже близькі до людей, вони розуміють, що ми пропонуємо те, що можна помацати руками. Країна потребує представництв територіальних громад в парламенті", – заявив Борис Філатов.

При цьому він підкреслив, що при будь-якому із сценаріїв мери залишаться локомотивами в своїх територіальних громадах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за опитуваннями соціологів, новостворена партія "Пропозиція" за лічені тижні увірвалася в трійку лідерів "другого вибору".