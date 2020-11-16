У Південмаші заявили, що підтримають Філатова в другому турі виборів у Дніпрі

Колектив промислового гіганта Дніпра – ДП ВО "Південний машинобудівний завод" ім. А. М. Макарова – заявив, що в другому турі виборів мера підтримає чинного главу міста Бориса Філатова.

Як пише "Дніпровська панорама", саме завдяки Філатову підприємство зберегло колектив, отримало нові замовлення, почало гасити заборгованості із зарплати і вирішило проблему зі зберіганням токсичних речовин.

Серце космічної промисловості України в своїй історії пережило чимало складних періодів. Колектив великого підприємства сподівається, що останній з них залишився позаду. Сьогодні перед заводом відкрилися нові перспективи, за що співробітники і керівництво підприємства вдячні Борису Філатову.

"Ні для кого не секрет, що в останні роки "Південмаш" переживає не найкращі часи. Тим ціннішою є підтримка муніципальної влади і міського голови", – підкреслив Володимир Соколов, перший заступник генерального директора – головний інженер ЮМЗ.

Проблеми, які в середині поточного десятиліття виникли на підприємстві, зрозумілі багатьом промисловцям. І пов'язані вони з геополітичною ситуацією.

"Коли у нас в односторонньому порядку були розірвані договори з Російською Федерацією, виникла проблема завантаження наших цехів. Ми були змушені людей залишити на "простої". Виникла фінансова заборгованість перед колективом", – згадує Віктор Гармаш, заступник генерального директора – директор виробничого комплексу "Дніпропетровський тракторний завод".

Саме у той складний момент своє плече підставив Борис Філатов. Незважаючи на те, що ЮМЗ є державним підприємством, самій державі не було жодного діла до проблем, що виникли. Але мер Дніпра не залишив ситуацію без уваги. Він дзвонив, писав, робив публічні заяви.

"Питання фінансової стабілізації нашого підприємства було закрите. Верховна Рада України ухвалила рішення про виділення 342 млн. грн., Які були спрямовані на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками нашого підприємства", – розповів Володимир Соколов.

І це далеко не єдиний приклад, коли активна позиція керівника міста змусила центральну владу вживати хоч якісь заходи. Показовою стала ситуація зі зберіганням на ЮМЗ небезпечних речовин.

"Високотоксичні компоненти ракетного палива були завезені на територію "Південмашу" Міністерством оборони... Тільки завдяки активній позиції нашого мера Філатова проблема отримала громадський резонанс", – зазначив Соколов.

Про роль керівника міста говорить і Олександр Баранов, директор заводу з виробництва і випробувань рідинних ракетних двигунів.

"Борис Альбертович неодноразово згадував про проблему – і на національному рівні, і на місцевому, і в своїх соціальних мережах. Нарешті цю проблему почули і приділили їй належну увагу", – говорить Баранов.

Питання отримало потужний громадський резонанс.

"Пішло рух з боку Києва. Нас підтримали міністерства і відомства. І в цьому році ми вже отримали з резервного фонду держбюджету перші фінансові кошти, які підуть в тому числі на оплату електроенергії", – пояснив Віктор Гармаш.

Вирішення нагальних проблем дозволило заводу сконцентруватися на своєму основному завданні – створенні продукції для космічної галузі.

"Наше підприємство розвивається динамічно. Космос з останнім часом став актуальним. Все більше людей цікавиться проблемами розвитку космонавтики та виробничих баз, спрямованих на освоєння космосу, виготовлення елементів ракетоносіїв, двигунів і іншої техніки", – підкреслив Олександр Баранов.

Журналістів у цех головного складання ракет-носіїв повів керівник працюючого тут колективу Олександр Плескач. І йому дійсно є, чим похвалитися.

"Зараз на заводі є кілька проектів. Україна була і, сподіваюся, буде космічною державою. Ми бачимо в роботі "Циклон-4". Це той Циклон, який ми робили в спільній з Бразилією програмі. Зараз цей контракт вже не актуальний. Але ми продовжуємо над ним працювати. Також у нас в роботі є "Антарес". 31 жовтня замовнику пішли два вироби. Перший пуск в США буде в лютому. Другий – згідно з програмами і графіками НАСА. Крім цього у нас є ще і "Зеніт" – основний ракетоносій, рівних якому в світі немає", – розповів Олександр Плескач.

Усі перераховані проекти багато в чому залежать від міжнародних замовників. Тому вони в значній мірі схильні до політичних ризиків. Ось чому так важлива для ЮМЗ продукція, яку підприємство може випускати незалежно від сценаріїв на світовому ринку.

"У нас налагоджена співпраця з місцевою владою. В його рамках з 2017 року ми відновили виготовлення тролейбусів. Для нас це велика підтримка. Все ж мова йде про замовлення від міста на 47 машин. Його" пробив "Борис Альбертович. Для всього нашого колективу це п'ятиденний режим роботи і зарплати", – поділився Плескач.

У тому, що подібне замовлення фактично був забезпечений мером міста, говорить і Віктор Гармаш.

"Він чимало приділив часу вирішення питання про те, як завантажити наше підприємство. І один із напрямів – виготовлення і постачання тролейбусів. Тільки в минулому році договори на увазі поставку 33 тролейбусів. Ми ці машини зробили, договір виконаний, техніка працює на вулицях нашого міста. "південмашівці" і жителі міста їздять на новому сучасному комунальному транспорті ", – пояснив заступник гендиректора.

Його надихнула не лише сама можливість зробити для міста тролейбуси, а й далекоглядність міської влади.

Хочу відзначити прогресивний підхід департаменту комунального транспорту. Виникла проблеми з постачанням тролейбусів у звичайній комплектації – не скрізь була мережа, що дозволяє доставляти наших громадян в будь-яку точку Дніпра. Тоді місто закупило тролейбуси з автономним ходом (до 20 км). Вони успішно пройшли випробування і зараз працюють на маршрутах, де немає міських мереж", – розповів Віктор Гармаш.

Завод цілком обгрунтовано розраховує, що надалі цей напрямок буде розширено. Уже зараз у підприємства є замовлення на поставки електротранспорту в країни ближнього зарубіжжя.

Виробництвом тролейбусів взаємодія "Південмашу" і муніципалітету не обмежується. Дніпряни часом і самі не здогадуються, як багато на вулицях і площах, в роботі інфраструктурних об'єктів можна побачити "руку" майстрів ЮМЗ.

"Ми працюємо з міською владою в реконструкції, модернізації та будівництві об'єктів. За останні два роки були виконані роботи по монтажу і ремонтів на суму близько 27 млн. грн. Наприклад, зараз ведуться роботи в парку "Новокодакскій". Завод бере участь в реконструкції Палацу водних видів спорту", – зазначив Віктор Гармаш.

Його колеги також розповідають про участь ЮМЗ в роботах, пов'язаних з благоустроєм міста, в будівництві метрополітену та багатьох інших програмах. У стадії обговорення спільний випуск і поставка Дніпру трамваїв.

"Хотілося б, щоб така співпраця розвивалася. І нас ще є потенціал, який дозволяє робити сучасну комунальну техніку. Техніку, яка дала б можливість приводити в порядок не тільки вулиці нашого міста. Адже коли починаєш" просувати "певну продукцію, то потенційні замовники завжди запитують, мовляв, а ваше місто купує цю техніку? Тому хочеться починати все нові проекти з рідного міста. Це і комунальна техніка, і трамваї... Адже так важливо, щоб місто було ще і безпечним з точки зору екології", – закцентував увагу Віктор Гармаш.

Усі співрозмовники видання зізналися в тому, що більша частина перерахованих проектів була б неможливою без участі Бориса Філатова. Цілком ймовірно, що саме його зусиллями легендарне підприємство сьогодні сміливо дивиться в майбутнє.

"Завод щиро вдячний підтримці, яку надає міська влада і безпосередньо Борис Альбертович. Причому як на місці, так і у вирішенні проблемних питань на державному рівні", – сказав Володимир Соколов.

У своїх планах підприємство налаштоване на збереження довірчого діалогу і взаємовигідної співпраці з міською владою.

"Я вважаю, що тут двох думок бути не може: у другому турі потрібно всім підтримувати (і я особисто буду підтримувати) Бориса Альбертовича. Головне – не зменшувати обертів", – сказав Баранов.