У Києва - мінус мільярд, у Дніпра - 300 мільйонів: Філатов назвав ціну податкових пільг для олігархів

Борис Філатов звинуватив парламент і Кабінет міністрів у бездіяльності та потуранні великому бізнесу. За його словами, податкові пільги для великого бізнесу знищать місцеві бюджети і можливості міст хоч якось протистояти епідемії коронавируса і забезпечувати елементарні потреби.

Про це Філатов заявив під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

У студії у Савіка Шустера виступив заходів Дніпра Борис Філатов

Для обговорення теми епідемії коронавируса, карантину в Україні та кроків, які робить влада для недопущення поширення хвороби, до студії були запрошені представники центральної влади. Дистанційно до бесіди підключилися мер Дніпра Борис Філатов, мер Києва Віталій Кличко, мер Одеси Геннадій Труханов і мер Львова Андрій Садовий.

Під час свого виступу Філатов звернувся до представників влади з різкою критикою. Зокрема, він розповів, скільки недоотримають бюджети міст через спроби влади загравати з олігархами, тимчасово звільняючи їх від сплати податку на землю.

"Коли приймає рішення Верховна Рада, то нас ніхто не питає! А ось пан Гетманцев, який сидить в студії, щось там написав. В результаті того, що він щось там написав, а Верховна Рада прийняла закони: в бюджеті Києва - мінус мільярд, в бюджеті Дніпра - мінус 300 мільйонів, в бюджеті Кривого Рогу - мінус 250, в бюджеті Каменського - мінус 100. І це при тому, що нам уряд не дав ні копійки на даний момент на боротьбу з цією напастю, з цією епідемією", - обурився Філатов.

Мер Дніпра також зазначив, що подібні ініціативи центральної влади, фактично, позбавляють владу на місцях можливості протистояти епідемії коронавируса і забезпечувати елементарні потреби городян.

"А як ми далі будемо платити зарплату тим же самим комунальникам, які в епідемію повинні прибирати вчасно сміття? Фактично ж вийшло як? У нас з бюджетів вилучили на користь великого бізнесу сотні мільйонів, мільярди гривень, а потім зібрали олігархів, яким фактично дали пільги - і просять їх купити нам ШВЛ. Хтось взагалі про це замислювався?", - емоційно заявив мер Дніпра. Чим викликав схвалення у колег з інших міст, які брали участь у дискусії.

Філатов також закликав владу до діалогу з людьми, представниками яких і є, перш за все, представники місцевого самоврядування. "З містами радьтеся, а не з депутатами "зеленими"! 3 тижні тому у цій же студії, я простягнув руку Арахамії і сказав, що якщо будуть якісь питання до місцевого самоврядування - я простягаю вам руку! Слухайте нас! Радьтеся з нами! Ми живемо в одній країні! Таке відчуття, що ви в Верховній Раді живете на окремій планеті!", - заявив Філатов присутньому в студії співавтору законопроекту, що передбачає податкові пільги, нардепу від "Слуги народу" Данилу Гетманцеву.

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