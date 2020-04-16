У Дніпро прибула унікальна американська лабораторія ПЛР-тестів, куплена за приватні гроші. Вона збільшить кількість достовірних досліджень на коронавірус ще на сотню на добу.

Про це, а також про те, що по місту почали працювати мобільні бригади по забору аналізів на COVID-19, на своїй сторінці в Фейсбук написав мер Дніпра Борис Філатов.

У Дніпрі тестувати на коронавірус будуть за допомогою унікальної американської лабораторії з ПЛР-тестами "День"

"Сьогодні я і Геннадій Корбан передаємо в обласний лабораторний центр новітню американську лабораторію ПЛР-тестів, куплену за особисті гроші. Достовірне дослідження на коронавірус зможуть проходити ще близько ста осіб на добу", - повідомив Філатов.

За його словами, при підозрі на коронавірус за місцем проживання людини будуть відправлятися оснащені всіма засобами захисту медики: це дозволить звести розповсюдження інфекції до мінімуму і своєчасно надавати допомогу хворим.

"У місті запустили чотири мобільні бригади по забору аналізів на COVID-19. За необхідності їх кількість буде збільшено. Лікарі оснащені всіма засобами захисту і об'їжджають потенційно заражених за спеціальним алгоритмом, затвердженим міськздоров'ям. Якщо у вас є підозра, то телефонуйте до сімейного лікаря! Той прийме рішення і перенаправить інформацію далі", - порадив Філатов дніпрянам.