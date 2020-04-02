"Хлопець я не бідний": Філатов купив для Дніпра унікальну лабораторію з точними тестами

Лікарні Дніпра посилено готують до можливого сплеску епідемії коронавірусу. Наступного тижня у Дніпро доставлять унікальну американську лабораторію з точними ПЛР тестами. Про підготовку міста до сплеску захворюваності мер Дніпра Борис Філатов розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

Борис Філатов

"21-я лікарня забезпечена необхідними ліками на найближчий місяць. Минулого тижня сюди доставили майже 2 тис експрес-тестів на коронавірус, а також 20 апаратів ШВЛ (стаціонарні і портативні). Днями очікується поставка ще 15 ШВЛів і портативного рентгена. Для закупівлі медобладнання, ліків, витратних матеріалів, індивідуальних засобів захисту для лікарів місто вже витратило 42,1 млн. гривень з 98 виділених", - зазначив Філатов.

Він також спростував звинувачення недоброзичливців в тому, що медобладнання закуповувалося за суттєво завищеними цінами.

"Звертаю особливу увагу особливо обдарованих громадян, які тупо арифметично ділять 98 на 20 і отримують астрономічну вартість одного ШВЛ. Більше 50 мільйонів гривень ще у резерві і ми чекаємо нових поставок", - підкреслив мер Дніпра.

Розповів Філатов також і про те, що Дніпро стане першим містом в Україні, в якому з'явиться унікальна американська лабораторія з точними ПЛР-тестами.

"Наступного тижня очікуємо у Дніпрі (першому в Україні) унікальну американську лабораторію з точними ПЛР-тестами. Вона куплена за мої особисті кошти навпіл з Геннадієм Корбаном. Так, це дорого, але ви все в курсі, що я не найбідніший хлопець, давно з бізнесу, гроші маю. Пора діставати з кишені. Внесу витрати в електронну декларацію. Більше цю тему обговорювати не хочу", - зазначив Філатов.

За словами мера, крім закупівлі медобладнання і медпрепаратів, у Дніпрі також проводять організаційну підготовку до епідемії коронавірусу.

"Навколо території 21-ї, а також 8-й і 16-й лікарень, які також перепрофілюють для прийому хворих на коронавірус, зводяться огорожі – з контролем в'їздів і виїздів. Для кожної лікарні встановлять системи збору небезпечних медичних відходів і знезараження стоків. У місті сформовані бригади анестезіологів і реаніматологів – які є ключовими фахівцями у боротьбі з ускладненнями у пацієнтів з коронавірусом. Міський бюджет забезпечить їм зарплату від 20 тис грн. З цього четверга вони починають проходити спецкурс навчання", - відзначив Філатов.

Він також повідомив, що власники міських готелів "Асторія" і "Дніпропетровськ" виділили 200 номерів для проживання лікарів задіяних в боротьбі з епідемією. А на базі міського управління охорони здоров'я організований волонтерський штаб: він буде займатися залученням додаткових ресурсів для потреб медицини Дніпра.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся