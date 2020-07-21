Дніпро продовжує системне оновлення муніципального електротранспорту – впродовж наступного тижня в Дніпрі вийдуть на маршрути ще три нові тролейбуси, зібрані на Південному машинобудівному заводі.

Це останні з 33-х машин, замовлених мерією, сказано на сайті Дніпровської міської ради. Тролейбуси мають автономний запас ходу, низьку підлогу та систему "присідання" на зупинках – тобто доступні для маломобільних людей.

У салоні також є сигнальні кнопки та відкидний пандус, спеціально пристосоване місце з пасками безпеки для людей на інвалідних візках. Вхідні двері мають датчики – якщо людина заходить, вони не закриються. У салоні передбачені інформаційні табло та USB-розетки.

У Дніпрі запустять нові тролейбуси, зібрані на Південмаші: Філатов озвучив строки

У Дніпрі запустять нові тролейбуси, зібрані на Південмаші: Філатов озвучив строки

У Дніпрі запустять нові тролейбуси, зібрані на Південмаші: Філатов озвучив строки

Мер Борис Філатов наголосив, що за останні роки у Дніпрі вдалося кардинально змінити ситуацію з муніципальним електротранспортом. Місто придбало близько сотні тролейбусів різного виробництва та розширило мапу маршрутів.

У Дніпрі запустять нові тролейбуси, зібрані на Південмаші: Філатов озвучив строки

"Нині ми віддали пріоритет тролейбусам виробництва Південмашу, компанії "Літан". Для нас дуже важливо, щоб мерія стимулювала вітчизняного виробника та створення робочих місць. Про це нині багато говорять, утім багато хто звертає увагу на імпортну продукцію. Ми ж зацікавлені, щоб робочі місця створювалися саме в Дніпрі", – наголосив Борис Філатов під час передачі нових тролейбусів 21 липня.

У Дніпрі запустять нові тролейбуси, зібрані на Південмаші: Філатов озвучив строки

У Дніпрі запустять нові тролейбуси, зібрані на Південмаші: Філатов озвучив строки

Тролейбус розвиває швидкість до 65 км/год. Водночас максимальна швидкість обмежена системою управління.

Загалом усі 33 тролейбуси придбано за кредитні кошти ЄБРР. Транспорт до Дніпра постачали упродовж останніх восьми місяців.

У Дніпрі запустять нові тролейбуси, зібрані на Південмаші: Філатов озвучив строки

У Дніпрі запустять нові тролейбуси, зібрані на Південмаші: Філатов озвучив строки