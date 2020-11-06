У Дніпрі Загіда Краснова підозрюють у маніпуляціях з голосами виборців

Кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова підозрюють у маніпуляціях з результатами народного волевиявлення. За повідомленнями місцевих ЗМІ, кандидат може бути замішаний в зарахуванні на свою користь голосів, відданих за інших кандидатів.

Зокрема, про це йдеться в сюжеті телеканалу ДніпроTV.

"Загід Краснов розуміючи, що власного рейтингу йому не вистачить, щоб стати мером, вдається до фальсифікацій. Лідери деяких партій повідомляють, що їхні голоси, можливо, зарахували Краснову", - пише ще одне місцеве видання, сайт "Дніпровська панорама".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на виборах голови Дніпровської ОТГ більшість жителів Дніпра віддали свої голоси за чинного мера Бориса Філатова. Партія "Пропозиція", одним з лідерів якої він є, отримала високу підтримку виборців на виборах до обласної та міської рад.