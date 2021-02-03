У Дніпрі проведуть термомодернізацію майже 200 шкіл, дитсадків і медзакладів

У Дніпрі коштом Європейського банку реконструкції та розвитку й Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (Е5Р) проведуть термомодернізацію майже 200 шкіл, дитсадків і медзакладів.

Як розповів мер міста Борис Філатов під час онлайн-зустрічі для підписання відповідного договору між міською радою та ЄБРР 3 лютого, із 2019 року Дніпро є першим (і досі єдиним) українським містом, де такі масштабні проєкти проводять коштом європейських інвесторів.

Нині місто переходить уже до другого етапу проєкту, фінансування якого збільшується майже вдвічі і становить загалом 33,52 млн євро. До переліку увійшли ще 98 освітніх, а також медичних закладів – на чому місто наполягало під час перемовин з інвесторами.

За словами Філатова, таких вигідних домовленостей вдалося досягти завдяки комплексній роботі мерії, а також системному вибудовуванню конструктивних взаємин із західними дипломатами і європейськими фінансовими інституціями.

"Це якісний прорив у енергоощадних технологіях. За своїм масштабом це – перший подібний проєкт не лише в Україні, а й в усіх країнах Східної Європи. Ми пишаємося тим, що нам вдалося вибудувати взаємовигідне партнерство з європейськими фінансовими інституціями, західними донорами", – зазначив мер Дніпра.

До обговорень долучилися заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, представник делегації Європейського Союзу в Україні Сімоне Раудіно та головна менеджерка Фонду E5P Катерина Стасюк.

Із загальної суми фінансування енергоощадної ініціативи Дніпро отримав грант фонду Е5Р у розмірі 5,5 млн євро.

"Ці кошти є фактично подарунком місту. Я вдячний уряду Швеції та особисто пану послу. Адже ці кошти дозволять знизити кредитну ставку ЄБРР до мінімальної межі", – пояснив Філатов.

Як відомо, E5P є багатостороннім донорським фондом, який управляється ЄБРР та призначений для сприяння інвестиціям в енергоефективність в Україні та інших країнах Східної Європи. Його створено за ініціативою уряду Швеції у 2009 році. Фонд доповнює кредити для підвищення енергоефективності, що надаються міжнародними фінансовими установами. Вкладники E5P – Європейський Союз і США, а також Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.

Посол Щвеції в Україні Тобіас Тиберг підкреслив: саме міста нині на передовій боротьби зі зміною клімату – викликом, перед яким нині стоїть людство.

"Був вражений наполегливістю, з якою мер Дніпра готовий поратися з викликами, що стоять перед ним. Сьогоднішнє підписання – доказ того, що Дніпро готовий до серйозних дій. Швеція залишиться партнером та підтримуватиме ініціативу збереження енергоощадності", – сказав він.

Зі свого боку Філатов наголосив, що він і його команда готові працювати у кооперації з західними партнерами у напрямі скорочення викидів СО2 та протистояти викликам, пов’язаним, зокрема, із проблемою глобального потепління.

Мер Дніпра також подякував Марку Магалецькому за плідну співпрацю. Наймасштабнішими її прикладами нині є завершення добудови метрополітену у Дніпрі та оновлення тролейбусного парку. У перспективі – проєкт із безпеки дорожнього руху у місті.

Зі свого боку Марк Магалецький висловив вдячність за співпрацю місту, а також вкладникам – за підтримку цього проєкту: "Він став можливим завдяки ефективній команді, що працює в напрямі енергоефективності у Дніпрі".

Сторони також зауважили, що сподіваються на особисту зустріч після завершення пандемії.

Перелік муніципальних установ, що увійшли до другого етапу проєкту з підвищення енергоефективності громадських будівель у Дніпрі:

Дошкільні навчальні заклади: № 2, 14, 16, 21, 22, 45, 47, 68, 69, 73, 77, 84, 86, 88, 104, 158, 163, 181, 183, 196, 203, 206, 208, 219, 231, 243, 259, 267, 269, 270, 272, 278, 280, 297, 302, 306, 308, 310, 311, 317, 323, 326, 329, 330, 331, 334, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 347, 350, 355, 358, 368, 372, 375, 383, 384, 387, 395, 400, 401, 402.

Школи: № 79, 106, 111 (просп. Героїв, 29), 111 (вул. Набережна Перемоги, 138), 136, 139, 6, 10, 15, 32, 44, 49, 53, 54, 67, 69, 74, 76, 78, 82, 89, 96, 112, 116, 119, 135, 143, Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Медзаклади: Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 – амбулаторія № 1, Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 – амбулаторії № 7, 8, Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 5 – амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1, 2, Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9 – амбулаторія № 1.

Підрядника робіт, як і минулого разу, затверджуватиме ЄБРР – за результатами міжнародного тендера. Термореконструкції розпочнуться після завершення цих процедур.

Загалом енергоефективне переоснащення дозволить закладам заощаджувати не менш як 30 % ресурсів. А ще це – комфорт для дітей, пацієнтів, лікарів і педагогів.