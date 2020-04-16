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16 квітня • оновлено в 19:32
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У Дніпрі взялися навчати пенсіонерів онлайн

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У Дніпрі запустили онлайн-навчання для слухачів "Університету третього віку". Навчати пенсіонерів дистанційно будуть і після завершення карантину. Про це повідомив у своєму щотижневому звіті про підготовку міста до епідемії коронавируса мер Дніпра Борис Філатов.

"Крім онлайн-уроків для школярів, на дистанційне навчання перейшли також слухачі муніципального проекту" Університет Третього віку ". Зараз уроки включають напрямки: правознавство, агрономіїя, психологія. У форматі відеоконференцій також проходять заняття з англійської мови. Надалі список дисциплін буде розширено" , - повідомив Філатов.

За його словами, приєднатися до міського проекту можуть усі бажаючі – незалежно від віку і місця проживання.

"Подивитися відео-уроки всі бажаючі можуть на каналі" Дніпро ТВ "і їх YouTube. Після завершення загальнодержавного карантину онлайн-майданчик навчання продовжить працювати – щоб ті, хто фізично не можуть відвідувати заняття, могли отримувати нові знання на дому", - заявив мер Дніпра.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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