У Дніпрі відремонтували центр первинної медико-санітарної допомоги. Фото

У Дніпрі капітальний ремонт у центрі первинної медико-санітарної допомоги №4 (вул. Ламана, 4) знаходиться на завершальній стадії. Вже облаштовано ґанок, утеплено та оздоблено фасад, зроблено пандус та сходи з утепленням, автоматичні двері, санвузли, які будуть обладнані і для людей з інвалідністю.

Наразі залишилося лише встановити ліфт та облаштувати реєстратуру для більш зручного доступу маломобільних груп людей.

Як зазначив Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників, оновлення проходить у рамках відповідної міської програми з капітальних ремонтів лікувальних закладів.

Наразі такими ремонтами охоплено дев’ять лікувальних установ, переважно це амбулаторії.

"Ми вирішили спочатку зробити у всіх перші поверхи, а потім покроково перейти на інші і таким чином зробити усі лікарні сучасними. У цьому центрі була проведена реконструкція ґанку та облаштовано пандус, який відповідає усім вимогам. Окрім цього він має підігрів, щоб не виникало обмерзання. Також були встановленні нові вхідні двері, що розсуваються, це також робить їх більш зручними для людей з інвалідністю. Для людей з вадами зору вкладена тактильна плитка. Перероблено і санвузол, який також адаптований для людей з інвалідністю. Також у кабінках є тривожні кнопки і уразі виникнення потреби можна викликати допомогу. Наразі завершуються роботи по заміні ліфта, який стане більш зручним для людей з інвалідністю. Також встановлено систему протипожежної безпеки та сигналізації на кожному поверсі. При відвідуванні поліклініки у дніпрян виникає відчуття того, що вони або у приватній лікарні або європейській", – сказав він.

Спеціалістка департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Олександра Бодня додала, що усі ремонти виконані з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

"Все зроблено для комфорту мешканців і медичного персоналу. У цьому приміщенні не було ремонту понад 30 років. Тому це перший капітальний ремонт європейського класу. Всі роботи виконано якісно, що підвищує комфорт як пацієнтів, так і медичних працівників", – розповіла Бодня.

Зі свого боку, генеральна директорка дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №4 Антоніна Думенко зазначила: "Ми задоволнні виконаними роботами. До цього не тільки наші пацієнти знаходилися в некомфортних умовах, а й увесь медичний персонал. Окрім цього, покращення обслуговування відчують 20 тисяч людей, із яких понад 18 тисяч з нами підписали декларацію".

Віталій Піскоха перший раз завітав після капітального ремонту до центру і вражений оновленням: "У мене багато емоцій, бо зміни суттєві. Як тільки зайшов до центру – було враження, що потрапив до приватної клініки, і на обличчі одразу з’явилася посмішка".

Нагадаємо, що у Дніпрі активно оновлюють лікувальні заклади, як первинної ланки медицини, так і вторинної. Зокрема й ті медустанови, які повернули з підпорядкування області місту. Наразі триває капітальний ремонт 9 об’єктів: у центрах первинної медико-санітарної допомоги № 2, №4 (три амбулаторії), №5, №8, №9 (дві амбулаторії) та в міській поліклініці №4. Ремонтні роботи проводяться коштом міського бюджету.