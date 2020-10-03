У Дніпрі відбувся прем'єрний показ документального фільму про космос

У Дніпрі в Національному центрі аерокосмічної освіти молоді ім. Макарова пройшла презентація фільму про космос.

Документальна картина "Дніпро – космічна столиця" розповідає, як зароджувалася космічна галузь у нашому місті, а також про сьогодення і майбутнє цієї сфери, передає "Наше місто".

У фільмі немає постановочних кадрів і акторів. Героями стали представники дніпровських компаній космічної галузі – державних підприємств "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова", "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля" та приватної міжнародної компанії "Noosphere". Також героєм фільму став мер Дніпра Борис Філатов.

У Дніпрі показали фільм про космос "Наше місто"

"Цей фільм присвячений дуже контраверсійній, в якійсь мірі навіть дуже болючій темі для міста – темі Дніпра і космосу – "Дніпро – космічна столиця". Чому тема контраверсійна, чому болюча. Зрозуміло, що зараз, на жаль, склалася така ситуація навколо "Південного машинобудівного заводу", навколо "КБ Південне", що підприємства недозавантажені замовленнями, простоюють. Люди сидять без заробітної плати. Але в нинішній ситуації, історичній ситуації, природно, ні територіальна громада, ні, напевно, навіть держава Україна, не можуть докласти чималих зусиль, щоб тему космосу, в тому розумінні, як це було в минулому, в нашому минулому, радянському минулому, відродити і надати їй нового імпульсу", – підкреслив Філатов.

У Дніпрі показали фільм про космос "Наше місто"

За словами міського голови, для виходу з ситуації, необхідно шукати нові форми організації виробництва, щоб підприємства не розгубили найцінніше – людський потенціал.

"У нашому фільмі ми спробували висвітлити різну проблематику і показати загалом світові тенденції розвитку космічної галузі, оскільки світ дуже швидко змінюється, цивілізаційні підходи дуже швидко змінюються. І зараз у всьому світі в тренді стоїть приватна космонавтика, і ми дуже пишаємося тим, що Дніпро, зокрема, став базовим регіоном для приватних космічних компаній, які тут намагаються розвивати виробництво. Наприклад, міжнародна компанія "Noosphere", яка дуже багато робить для міста", – сказав Філатов.

У Дніпрі показали фільм про космос "Наше місто"

Також мер Дніпра зазначив, що не поділяв би космос на приватний і державний, оскільки все це взаємопов'язані речі. Його думку поділяє і глава правління "Асоціації NOOSPHERA" Михайло Рябоконь. Під час панельної дискусії він закликав всі підприємства космічної галузі взаємодіяти між собою.

"По-перше, світогляд людей змінюється. По-друге, світ навколо змінюється. Нас підтримують люди, які перетворюють світ навколо себе. І світ стає чистішим, красивішим. У нас хороше взаємовідношення з мерами міст, в яких ми представлені, де у нас є інжинірингова школа. Кращої підтримки і допомоги, ніж від мера Дніпра Бориса Альбертовича немає, напевно, ні в одному великому місті, де ми представлені", – сказав Рябоконь.

А на КБ "Південне", як розповідає генеральний директор підприємства Олександр Дегтярьов, повним ходом ведуться проєктні роботи зі створення лінійок ракет-носіїв сімейства "Маяк" і "Циклон" і розробляється власна концепція створення "Місячної науково-промислової бази".

"КБ "Південне" входить в Асоціацію місячного поселення (Moon Village Association), яка налічує близько 220 членів з понад 39 країн з усього світу. В рамках концепції ми проводимо розробки перспективних місячних технологій, зокрема низку місячних посадкових модулів. Укладено низку нових перспективних контрактів, які повинні почати діяти вже найближчим часом", – розповів Дегтярьов.

У Дніпрі показали фільм про космос "Наше місто"

На прем'єрі фільму, крім співробітників космічних підприємств Дніпра були присутні і студенти технічних спеціальностей різних вузів міста.

"Фільм мене сильно вразив. Я забула все, що знала про космос і полюбила його заново. Я зрозуміла, що задумка авторів фільму вдалася, коли при зльоті ракети Каденюка у мене пішли мурашки по всьому тілу. Космос у Дніпрі живий, хоч і не з тим же пульсом, що сорок років тому, але живий", – поділилася враженнями від фільму відвідувачка прем'єри Анна Панова.

Виробництво фільму "Дніпро – космічна столиця" зайняло 3 місяці. Розповвдь ведеться від першої особи. Після презентацій фільм з'явиться у вільному доступі в інтернеті.