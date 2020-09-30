У Дніпрі відбудеться фінал літнього сезону 'Молодого Пірсу'

У Дніпрі у "Bubamara Concert Hall" 3 жовтня у рамках програми "Культурна столиця" відбудеться фінал літнього сезону "Молодого Пірсу".

Захід розпочнеться о 18:00 на вул. Володимира Вернадського 1/3.

Довідка. "Молодий Пірс" – унікальний проєкт у рамках програми "Культурна столиця". Він об’єднує любителів живої музики в Дніпрі. Протягом усього літа молоді музиканти ділилися своєю творчістю на Січеславській Набережній і змагалися за грошовий приз у розмірі 25 000 грн.

У фінал вийшли гурти: “Silver Town” “Sten” “Zagreb” “Punky boys”.

Обрання переможця сезону 2020 відбудеться в Telegram-каналі прямо під час заходу. Для безпеки гостей "Пірсу" бронювання столиків обов'язкове та безкоштовне за номером: 0636031308 (Марія).

Захід пройде з дотриманням усіх карантинних норм.