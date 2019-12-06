У Дніпрі ухвалили суперечливе рішення щодо депутата Мішалова

У поліції Дніпропетровської області заявили, що нібито не побачили складу злочину щодо корупційних схем екссекретаря міськради Дніпра та чинного депутата В’ячеслава Мішалова, якого активісти підозрюють у махінаціях із бюджетними коштами.

Про це йдеться в офіційній відповіді правоохоронців. Як зазначають юристи, робити такі висновки не в компетенції слідчих або прокурорів. Вони називають відповідь копів звичайною відпискою, повідомляє vybir.media.

Крім того, слідчі начебто не побачили і суми завданих збитків.

Юристи зазначили, що заява містила всі ознаки складу кримінального правопорушення. Заявник зазначав, що на мільйони гривень завдано шкоди територіальній громаді Дніпра внаслідок відсутніх та невстановлених й досі котелень.

В'ячеслав Мішалов

"Отримали звичайнісіньку відписку. Річ у тому, що згідно зі ст. 214 КПК України обов’язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки заяви особи про наявність ознак злочину, а полягає лише у механічному внесенні цієї заяви до ЄРДР та організації досудового розслідування. А вже потім у процесі досудового розслідування при встановленні відсутності складу кримінального правопорушення, події злочину – закрити його, якщо таке виявиться органами досудового розслідування.

Але на практиці правоохоронні органи з відомих та зрозумілих тільки їм причин не вносять відомості в порядку, визначеному КПК, до ЄРДР, а підміняють вказані норми положеннями Закону України “Про звернення громадян” та розглядають їх як звернення. Така ситуація сталася і в цьому випадку”, – зазначають юристи.

Зазначимо, що громадські активісти звернулись до ГПУ, НАБУ, прокуратури та поліції Дніпропетровщини через корупційні схеми родини екссекретаря міськради Дніпра Мішалова. Ідеться про зловживання та імовірне незаконне збагачення під час ремонту мосту у Дніпрі та встановленні опалювального обладнання у школах міста.

Як писав OBOZREVATEL, представники "Стоп корупції" вийшли на мітинг під мерію з вимогами до екссекретаря міськради В'ячеслава Мішалова. Активісти наполягали, щоб він здав мандат і відповів за махінації з бюджетними грошима.

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