У Дніпрі таксист врятував п'яну жінку, яка хотіла стрибнути з моста. Відео

У ніч на 31 січня в Дніпрі водій таксі врятував жінку, яка планувала вчинити самогубство.

Як повідомляє "Інформатор", увагу таксиста, що проїжджав по Центральному мосту, привернула жінка, яка стояла біля огорожі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння і постійно повторювала, що хоче вбити себе.

Чоловік почав спілкуватися з нею і з'ясував, що на відчайдушний крок її штовхнули проблеми в сім'ї.

Таксист викликав на місце психіатричну бригаду, яка забрала жінку в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 12 січня чоловік намагався накласти на себе руки і вистрибнув з вікна п'ятого поверху. Патрульних поліцейських, які знайшли його, українець прийняв за янголів.