У Дніпрі судитимуть банду педофілів, серед яких депутат міськради Глебкін

Правоохоронці Дніпропетровської області завершили досудове розслідування щодо групи людей, які розбещували неповнолітніх і продавали порноконтент з їх участю.

Як повідомили на сайті кіберполіції України, фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Обвинувальний акт щодо 6 фігурантів, серед яких зокрема депутат від партії "Громадська сила" Олександр Глебкін, які протягом 16 років нібито ґвалтували неповнолітніх і знімали їх в порнофільмах, направлений до суду.

За даними правоохоронців, зловмисники створили протиправний контент за участю неповнолітніх та продали його онлайн. Внаслідок злочинних дій постраждали 6 дітей, яким на момент вчинення злочинів було від 3 до 9 років.

"Серед злочинців були жінки, які змушували своїх дітей займатися такою діяльністю", – додали в пресцентрі.

В даний момент, як зазначили правоохоронці, досудове розслідування завершилося. Обвинувальний висновок направлено до суду, де зловмисникам винесуть вирок у вигляді позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років.

Раніше поліція опублікувала відео затримання в Дніпрі депутата від партії "Громадська сила" і соратника екскандидата в мери міста Загіда Краснова Олександра Глебкіна, причетного до вказаного злочину. Фігурант брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участю дітей.

Пізніше журналістка Наталя Власова припустила, що Краснов і його оточення могли і повинні були знати про найжорстокіші злочини, скоєні людиною, яку вони зробили місцевим депутатом.