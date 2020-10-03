2-4 жовтня Дніпро приймає міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва "Dnipro GogolFest" 2020. Захід проходить у місті в рамках програми "Культурна столиця".

Цього року для локацій обрано три найважливіші місця Дніпра: Фестивальний причал, Річковий вокзал та відреставрована історична будівля, де наразі розміщено Dnipro Centre forContemporary Culture. Кожне з цих місць перебуває на перетині історичного та сучасного.

"GogolFest" відрізняється своєю нестандартністю, відсутністю шаблонів, новим баченням. Такого підходу і формату в нашому місті ще не було, обрано також принципово нові локації. Цей фестиваль підняв у Дніпрі величезний пласт людей, які формують бачення сучасного мистецтва та культури. Протягом трьох днів на місто чекають незвичні колаборації та реалізації нових проєктів", – сказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.

У Дніпрі стартував міжнародний фестиваль "Dnipro GogolFest" 2020 Прес-служба "Dnipro GogolFest" 2020

Стартував "GogolFest" на головній локації – Річковому вокзалі. Тут запрацювала велика світлова інсталяція з LED-екранами та віджеїнгом від художниці по світлу Марії Волкової та в супроводі музики, що написана саме для цієї локації композитором Дмитром Демченком.

""GogolFest" – це чергова зустріч із дивом, коли у фактично покинутому приміщенні команда фестивалю створює мистецтво. Ми спробували все зробити швидко, але щоб виглядало гідно. Думаю, у нас вийшло. Є на що подивитися і чому здивуватися", – розповів режисер Влад Троїцький.

У Дніпрі стартував міжнародний фестиваль "Dnipro GogolFest" 2020 Прес-служба "Dnipro GogolFest" 2020

Однією із запрошених гостей стала письменниця та блогерка Оксана Шаварська. В рамках фестивалю вона презентує свою книгу "8000 миль самотності" разом з музичним бендом "Сон Сови": "Під час карантину ми всі шукали виходи прояву своєї творчості. Саме тоді виникла така думка – презентувати книгу не просто почитавши тексти в онлайні, а поєднати це з музикою. Тому ми з музичним бендом зробили таку творчу синергію. Саме так і виникла така текстова-музична програма. Вперше вона була презентована в онлайні, а перед глядачами – саме в Дніпрі".

Для гостей фестивалю вночі відбудеться показ фільму "Ордер на арешт" із живим музичним супроводом від гурту "Вагоновожатые". Для фронтмена цього гурту Антона Слєпакова "GogolFest" є знаковою подією, бо саме на ньому він дебютував 11 років тому в Києві.

У Дніпрі стартував міжнародний фестиваль "Dnipro GogolFest" 2020 Прес-служба "Dnipro GogolFest" 2020

"Цього року ми будемо супроводжувати своєю музикою фільм 1926 року із архіву студії Довженка під назвою "Орден на арешт". Це наша нетипова програма. Ми дуже рідко граємо, і сьогодні буде сьомий показ, а в Дніпрі це буде прем’єра. Ми дуже раді, що покажемо цю програму саме тут", – сказав Антон Слєпаков.

Дніпрянка Марія, студентка, майбутня архітекторка, прийшла на фестиваль, щоб зарядитися творчою енергією: "Тут можна знайти багато ідей на всі композиції та втілити все в архітектурі. Подібні фестивалі допомагають визначитися серцю, чи хочеш ти продовжувати працювати в тому ж напрямку".

Євген приїхав з Павлограду спеціально на три дні фестивалю, щоб отримати нові емоції.

"Нам цікаво послухати музику, побачити незвичні інсталяції та надихнутися цим творчим духом. Цей фестиваль для нас є трансформацією світосприйняття мистецтва, і саме цього ми чекаємо", – поділився враженнями хлопець.

Загалом фестивальні заходи "Dnipro GogolFest" 2020 триватимуть до 4 жовтня включно. Серед них: прем’єра нової PhD-опери “Про що мовчить Заратустра” від Влада Троїцького і формації "Nova Opera" (3 жовтня о 18.30 у DCCC Крутогорний узвіз, 21А), концерт-відкриття фестивалю "Dnipro GogolFest", site-specific перформанс за участі гурту "Dakhabrakha" (3 жовтня о 21.00 на Фестивальному причалі), імерсивна аудіовистава "ЛЕВІАФАН" (3 жовтня о 13.00, Річковий вокзал), "Make up" – документально-музична вистава актрис "Dakh Daughters Band" (4 жовтня о 19.00, DCCC Крутогорний узвіз, 21А), виступ гурту "Zapaska" (4 жовтня о 18.00 Річковий вокзал).

Детальна програма Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "DniPro GogolFest" на офіційній сторінці та у соцмережі Facebook.

Всі події "Dnipro GogolFest" 2020 проходять згідно з вимогами МОЗ у зв’язку з введенням карантинних обмежень.