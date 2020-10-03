У Дніпрі стартував міжнародний фестиваль 'Dnipro GogolFest' 2020

2-4 жовтня Дніпро приймає міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва "Dnipro GogolFest" 2020. Захід проходить у місті в рамках програми "Культурна столиця".

Цього року для локацій обрано три найважливіші місця Дніпра: Фестивальний причал, Річковий вокзал та відреставрована історична будівля, де наразі розміщено Dnipro Centre forContemporary Culture. Кожне з цих місць перебуває на перетині історичного та сучасного.

"GogolFest" відрізняється своєю нестандартністю, відсутністю шаблонів, новим баченням. Такого підходу і формату в нашому місті ще не було, обрано також принципово нові локації. Цей фестиваль підняв у Дніпрі величезний пласт людей, які формують бачення сучасного мистецтва та культури. Протягом трьох днів на місто чекають незвичні колаборації та реалізації нових проєктів", – сказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.

Стартував "GogolFest" на головній локації – Річковому вокзалі. Тут запрацювала велика світлова інсталяція з LED-екранами та віджеїнгом від художниці по світлу Марії Волкової та в супроводі музики, що написана саме для цієї локації композитором Дмитром Демченком.

""GogolFest" – це чергова зустріч із дивом, коли у фактично покинутому приміщенні команда фестивалю створює мистецтво. Ми спробували все зробити швидко, але щоб виглядало гідно. Думаю, у нас вийшло. Є на що подивитися і чому здивуватися", – розповів режисер Влад Троїцький.

Однією із запрошених гостей стала письменниця та блогерка Оксана Шаварська. В рамках фестивалю вона презентує свою книгу "8000 миль самотності" разом з музичним бендом "Сон Сови": "Під час карантину ми всі шукали виходи прояву своєї творчості. Саме тоді виникла така думка – презентувати книгу не просто почитавши тексти в онлайні, а поєднати це з музикою. Тому ми з музичним бендом зробили таку творчу синергію. Саме так і виникла така текстова-музична програма. Вперше вона була презентована в онлайні, а перед глядачами – саме в Дніпрі".

Для гостей фестивалю вночі відбудеться показ фільму "Ордер на арешт" із живим музичним супроводом від гурту "Вагоновожатые". Для фронтмена цього гурту Антона Слєпакова "GogolFest" є знаковою подією, бо саме на ньому він дебютував 11 років тому в Києві.

"Цього року ми будемо супроводжувати своєю музикою фільм 1926 року із архіву студії Довженка під назвою "Орден на арешт". Це наша нетипова програма. Ми дуже рідко граємо, і сьогодні буде сьомий показ, а в Дніпрі це буде прем’єра. Ми дуже раді, що покажемо цю програму саме тут", – сказав Антон Слєпаков.

Дніпрянка Марія, студентка, майбутня архітекторка, прийшла на фестиваль, щоб зарядитися творчою енергією: "Тут можна знайти багато ідей на всі композиції та втілити все в архітектурі. Подібні фестивалі допомагають визначитися серцю, чи хочеш ти продовжувати працювати в тому ж напрямку".

Євген приїхав з Павлограду спеціально на три дні фестивалю, щоб отримати нові емоції.

"Нам цікаво послухати музику, побачити незвичні інсталяції та надихнутися цим творчим духом. Цей фестиваль для нас є трансформацією світосприйняття мистецтва, і саме цього ми чекаємо", – поділився враженнями хлопець.

Загалом фестивальні заходи "Dnipro GogolFest" 2020 триватимуть до 4 жовтня включно. Серед них: прем’єра нової PhD-опери “Про що мовчить Заратустра” від Влада Троїцького і формації "Nova Opera" (3 жовтня о 18.30 у DCCC Крутогорний узвіз, 21А), концерт-відкриття фестивалю "Dnipro GogolFest", site-specific перформанс за участі гурту "Dakhabrakha" (3 жовтня о 21.00 на Фестивальному причалі), імерсивна аудіовистава "ЛЕВІАФАН" (3 жовтня о 13.00, Річковий вокзал), "Make up" – документально-музична вистава актрис "Dakh Daughters Band" (4 жовтня о 19.00, DCCC Крутогорний узвіз, 21А), виступ гурту "Zapaska" (4 жовтня о 18.00 Річковий вокзал).

Детальна програма Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "DniPro GogolFest" на офіційній сторінці та у соцмережі Facebook.

Всі події "Dnipro GogolFest" 2020 проходять згідно з вимогами МОЗ у зв’язку з введенням карантинних обмежень.