У Дніпрі соратниця Краснова потрапила у секс-скандал: ЗМІ розкрили деталі

Соратницю політика і екскандидата у мери Дніпра Загіда Краснова Катерину Збарську нібито помітили в компанії Сергія Бикова – соціолога, який як стверджують ЗМІ, продає фальшиві рейтинги. Вони разом каталися на кабріолеті.

Про це повідомляє видання "Дніпровська панорама". На опублікованому відео, Биков управляє авто і на камеру обіцяє "реалізувати те, що у жінки до цього не було" (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Він також виклав в соцмережі Instagram відверте фото, де позує голим в компанії невідомої. Як стверджують журналісти, в мережі Бикову і Збарській нібито приписали інтимний зв'язок.

Дніпровська панорама

У виданні додали, що проти Бикова відкрито кримінальну справу в зв'язку побиттям його колишньої дружини – його звинувачують в нанесенні жінці тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Серед іншого в справі фігурує "закритий перелом надколінка" і удар пальцем в око, через що у жінки виникла ерозія рогівки, сказано в матеріалі.

Збарська, як пишуть журналісти, офіційно одружена і виховує сина.

"На місцевих виборах 2020 року Биков разом з деякими іншими фейкоділами (Золотарьов, Лагутін) за жирні гонорари (звучали цифри в доларах з п'ятьма нулями) "малював" політику з Дніпра Загіду Краснову захмарні рейтинги, оголошував його "лідером мерських виборів" і пророкував неминучу перемогу. Рейтинги Бикова знову виявилися липовими, а Загід вибори в черговий раз програв. Втім, головне, що "експерту" вистачило гонорарів на модний кабріолет. І тепер Сергій Биков красиво кружляє Катерину Збарську – улюблену соратницю Загіда, що так вдало запросила його (в черговий раз) попрацювати на кампанію Краснова", – сказано в матеріалі.