У Дніпрі сім'ю скандального ексчиновника звинуватили у крадіжці 30 млн грн

Сім'ю колишнього секретаря міськради Дніпра В'ячеслава Мішалова підозрюють у використанні схеми ухилення від сплати оренди землі, в результаті якої вони вкрали у платників податків понад 30 мільйонів гривень.

Як пише місцеве видання 49000.com.ua, існує кілька фірм, які пов'язані з батьком В'ячеслава Мішалова Дмитром. Для того, щоб реалізувати аферу з орендою землі, підконтрольні Мішалову фірми укладали договір оренди з міською радою Дніпра.

"ЗАТ "Світязь" від самого початку не було фіктивним – орендувало землю ще у 2004-2005 роках. Там на той час було приміщення фірми, на вулиці Курсантській, де велася господарська діяльність. Потім підприємство перестає платити збори, і податкова виносить офіційну заборону на продаж будівель, що належать фірмі "Світязь". Більше того, ще у серпні 2016 року Господарський суд Дніпропетровської області розірвав договір між Дніпровською міськрадою і ТОВ "Світязь" (яке є правонаступником однойменного ЗАТ) на підставі того, що підприємство з 2013 року не платило оренду за землю. Схоже рішення було і у 2015 році щодо другої ділянки", – пише видання.

У Дніпрі сім'ю скандального ексчиновника звинуватили у земельній афері

Далі підприємство припинило будь-які фінансові операції і, незважаючи на заборону, незаконно вивело активи, а саме приміщення, що розташоване на вулиці Курсантській, на фірму ТОВ "Вектораль", засновником якої є Дмитро Мішалов. Таким чином, "Світязь" стало "пустишкою".

Така схема потягла за собою кримінальну справу, яка зараз розглядається в Амур-Нижньодніпровському районному суді. Керівництво ТОВ "Світязь" звинувачують у порушенні статті 382 Кримінального кодексу України – невиконання судового рішення. При цьому на території, яку ЗАТ "Світязь" взяло в оренду, фірми Мішалова ведуть господарську діяльність, але оренду до бюджету міста не платять.

Згідно з рішенням Господарського суду, "Світязь" – один із найбільших боржників до місцевого бюджету, але реальних активів на фірмі немає, і через відсутність діяльності немає коштів для погашення заборгованості.

"За обидві ділянки загальною площею майже в 10 гектарів підприємство "Світязь" заборгувало місту орендну плату за землю майже 30 млн. грн. При цьому ще у 2016 році ДСФ заявляло, що "Світязь" не заплатив за оренду жодної копійки", – зазначило видання.

Як писав OBOZREVATEL, сім'я колишнього секретаря Дніпровського міськради В'ячеслава Мішалова, якого пов'язують із тендерними аферами у місті, виграла конкурс на реконструкцію лікарні на суму 431 мільйон гривень. За даними ЗМІ, загалом за сім місяців "роботи" секретарем міськради Мішалову вдалося отримати 466 мільйонів гривень бюджетних коштів на будівництво і ремонти міста.

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