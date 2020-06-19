У Дніпрі силовики влаштували обшуки у журналістів

У Дніпрі в інформаційному агентстві Dnepr.info 19 червня силовики влаштували масові обшуки.

Вони увірвалися в офіс, вилучили документи і перелякали всіх співробітників, передає кореспондент "Наше місто".

За словами головного редактора сайту Dnepr.info Стаса Руденко, в період карантину співробітники працюють віддалено, а в офісі перебуває тільки керівництво ЗМІ.

"У нас обшуки проводить обласна прокуратура. Силовики вилучили диски з комп'ютера і гроші, і відповідно паралізували роботу редакції. Однак сайт продовжує працювати, оскільки більшість співробітників працюють віддалено", – розповів Стас Руденко.

На опублікованих фото видно, що люди, які проводять обшуки – співробітники Служби безпеки України.