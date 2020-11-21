У Дніпрі розвінчали фейк про підвищення тарифів на опалення

У Дніпрі поширюють неправдиву інформацію про підвищення на 30% тарифів на опалення після другого ранку виборів. Джерелом є один з кандидатів у мери міста.

Як сказано в статті видання "Наше Місто", зробити висновок про те, що "відгук" на нібито "звернення" КП "Теплоенерго" – фейковий можна зробити з кількох деталей. Перше – відсутній номер, дата і суть того самого звернення. Друге, – контактна інформація органу самоврядування, яка відповідно до закону України має бути присутня на титульному аркуші документа відсутня.

У Дніпрі поширюють фейк "Наше місто"

Крім того, герб Дніпра, на нібито "оригіналі" чорно-білий, хоча на бланках рішень, відповідей і постанов він – кольоровий.