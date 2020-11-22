У Дніпрі розповіли про посилення протиепідемічних заходів на виборчих дільницях

Під час голосування на виборах міського голови Дніпра мешканці міста можуть бути впевненими у своїй безпеці: всі виборчі дільниці були підготовлені з урахуванням санітарно-епідемічних норм, що були підсилені до другого туру.

Це, насамперед, стосується освітніх закладів, на території котрих сьогодні здійснюється процес волевиявлення дніпрян. Про це повідомила начальниця управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Оксана Салогуб.

"Освітні установи змогли якісно підготуватися до першого туру голосування. Результатом їхніх зусиль стала відсутність спалаху захворюваності після 25 жовтня. Для другого туру ми посилили вжиті протиепідемічні заходи", – підкреслила Оксана Салогуб.

Зокрема, на вході до дільниць виборців поділено на різні потоки. Всі мають дотримуватися соціальної дистанції, для чого на підлозі міститься спеціальне маркування. Використовуються пірометри. У приміщенні одночасно перебувають не більше трьох виборців на один стіл видачі бюлетенів. Є одноразові маски і антисептики.

"Кожні дві години ми дезінфікуємо поверхні. Згідно із затвердженими нормами, на ділянках використовуються меблі, виготовлені з матеріалів, які можна обробити. Кожні чотири години проводиться вологе прибирання і провітрювання приміщень", – наголосила начальниця управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

За її словами, виборці переважно відповідально ставляться до вимог. Вони носять маски, дотримуються дистанції, користуються санітайзерами.

"Жодного ризику. Сьогодні виборчі дільниці в школах – це, мабуть, найбезпечніші місця з точки зору епідеміологічних вимог у всьому місті. Тому закликаю дніпрян приходити на голосування. Процес триває всього кілька хвилин, бо черг немає. Але це можливість вибрати гідне майбутнє для свого міста", – заявила Оксана Салогуб.

Як зазначив директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Артем Нідєлько під час брифінгу, голосування проходить швидко та безпечно: "На відміну від першого туру, сьогодні виборцям видають лише один бюлетень, розміром з долоню, тож процес проходить досить швидко. На виборчих дільницях безпечно. Тож приходьте на свої дільниці в масках, з власною ручкою та дотримуйтесь соціальної дистанції".

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада, мешканці Дніпра обирають міського голову на 425 дільницях в усіх районах міста, 80% з яких розташовані в закладах освіти.