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2 квітня • оновлено в 17:31
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У Дніпрі розповіли про нові правила поховань під час епідемії

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Через загрозу епідемії коронавірусу в Дніпрі ввели вимушені зміни в організацію поховання померлих людей. Вони покликані обмежити стрімке поширення хвороби. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Найближчим часом буде заборонено проведення розтину померлих з підтвердженим захворюванням або підозрою на коронавірус. Видача тіл померлих з моргів буде проводитися у закритих трунах, тіла - у герметичних мішках і піддані дезінфекції. На похороні не можна бути присутніми більш ніж по одній особі на території у 10 квадратних метрів", - розповів мер Дніпра.

Він також повідомив, що міська влада продовжує готуватися до можливого сплеску захворюваності в Дніпрі. У тому числі – і до найгіршого розвитку подій.

"Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків. Всі співробітники моргів (судмедексперти і санітари) забезпечуються засобами індивідуального захисту", - підкреслив Філатов.

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Тема
Коронавірус
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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