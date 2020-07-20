У Дніпрі провчили чоловіка, який жорстоко побив дівчину в маршрутці. Фото

У Дніпрі покарали чоловіка, який 18 липня кілька разів ударив дівчину в маршрутці №101а.

Про це повідомляється на сторінках групи "Дніпро оперативний" в соціальних мережах.

Як видно на опублікованому фото, чоловіка покарали його ж способом, застосувавши фізичну силу.

Фото - Дніпро оперативний

Нагадаємо, інцидент стався через те, що дівчина оплатила два місця, оскільки пізніше до неї повинен був хтось підсісти. Це розлютило інших пасажирів. Крім чоловіка розправитися з дівчиною кинулися пенсіонерки, одна з яких схопила її за волосся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водія маршрутного автобуса №507 звинуватили в тому, що той, закриваючи двері транспортного засобу, прищемив семирічній дівчинці руку і продовжив рух.