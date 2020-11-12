У Дніпрі продовжують контролювати викиди небезпечних речовин у водойми

"Нам не було чим дихати. Від викидів у водосховища утворювався стійкий неприємний запах. Ми дуже задоволені, що на наші звернення відгукнулась міська влада" – так містяни Краснопілля відреагували на зменшення викидів у водоймища забруднювальних речовин, випаровування яких позбавляло їх свіжого повітря.

У Дніпрі в селищі Краснопілля відібрали проби води із технічних відстійників підприємств. Наразі подібні дослідження, за умов відсутності повноважень органу державного нагляду, залишаються одним із можливих методів контролю зі сторони міської влади.

"Відібрані проби води з трьох технічних відстійників. Далі для визначення стану води вони будуть направлені на дослідження у Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України. Окрім цього, спостерігається порушення – територія відстійників не огороджена та відсутні знаки заборони купання та риболовлі. Зокрема контроль після звернень мешканців ми почали ще з минулого року. З того часу ситуація покращилася. Цією весною на водоймі навіть оселилися птахи, й це вже добрий знак, який демонструє покращення стану води. Що стосується результатів дослідження, то у разі виявлення значного забруднення в пробах, ми будемо звертатися до Державної екологічної інспекції Дніпропетровської області. Раніше ми вже зверталися до них та до Національної поліції, але відповіді до тепер не отримали", - розповів заступник директора департаменту — начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ "Дніпровська політехніка" Юрій Бучавий зазначив, що на перший погляд водоймища виглядають привабливо: "Натомість поряд знаходяться потужні підприємства, які забруднюють водоймища скидами стічних вод. Саме вони несуть небезпеку через забруднення ґрунтів та засолення підземних вод і навіть атмосферного повітря. Таким чином виникає необхідність проведення досліджень для виявлення реальної небезпеки для навколишнього середовища. Добре, що дніпровська міська влада сприяє проведенню цих досліджень".

На місці скиду навіть неозброєним оком помітно, що вода досить забруднена, але стійкий запах відчувається лише біля самої води. Так, у районі житлової забудови дніпряни вже майже не відчувають сморід.

"Зараз стало легше дихати. Як гарно, що на наші звернення відреагувала міська влада. За останній рік я помітила суттєве покращення ситуації, і птахи повертаються до наших водоймищ", - відреагувала дніпрянка Поліна Нєстєровська, яка може відчути різницю, бо живе тут вже сімнадцять років.

Трохи менше п’яти років живе в Краснопіллі Наталя Рак: "За останні роки стало краще, і ми задоволені, що нас чують і допомагають. Розв'язання нашої проблеми – це правильне і важливе рішення. Ми усі живемо на одній землі, і у питанні екології не може бути прив’язки до однієї території. Це стосується кожного, і добре, що міський голова Дніпра це розуміє і, не дивлячись ні на що, робить добре для людей".

Михайло Зав’ялов за п’ять років також добряче надихався специфічним "ароматом" повітря, і його дивує, що деякі люди продовжують купатися в цих водоймищах:

"Останнім часом тут помітно стало легше дихати. Хоча, я розумію, що за один рік тут важко все налагодити, досить великі масштаби. Те, що цим питанням почали опікуватися – заспокоює. Ми чекаємо на остаточне розв'язання проблеми, і я розумію, що від самих місцевих мешканців теж багато залежить".

Нагадуємо, що в Дніпрі, завдяки зусиллям мера Бориса Філатова, окрім контролю якості води вже протягом року ведеться екологічний моніторинг повітря. Дослідження такого масштабу не проводяться в інших містах України. У Дніпрі його почали, в тому числі, й після численних звернень громадян. Велика кількість досліджень проводиться в районі житлової забудови на межі санітарно-захисної зони промислових підприємств. Проєкт профінансовано з муніципального бюджету.

Окрім цього, мер знаходить спільну мову і з заводами й підприємствами по екологічному переоснащенню. Відповідні меморандуми укладені з Придніпровської ТЕС, заводом "Потоки". Підприємства-забруднювачі вже встановили нові очисні фільтри. Борис Філатов також неодноразово підкреслював, що переговори ведуться і з іншими промисловими гігантами в Дніпрі.