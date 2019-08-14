Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Дніпро

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

400 Читати матеріал російською

У Дніпрі попрощалися із загиблим солдатом "Азова", 25-річним Романом Романенко.

Чоловік загинув на Донбасі 10 серпня, підірвавшись на ворожому фугасі. Забрати з поля бою тіло бійця азовцям вдалося тільки 13 серпня, передає azov.org.ua.

Романенко був родом з Дніпра і служив в "Азові" з кінця 2015 року, був командиром снайперської відділення. На початку літа "Біч" отримав звання офіцера.

"Снайперська група тричі намагалася евакуювати тіло, але підступний ворог вів шквальний вогонь з усіх видів озброєння і забрав тіло. Я поставив собі задачу усякою ціною повернути його. Тіло ми забрали, на відміну від ворога, який відмовився від тіла свого вбитого найманця", - розповів командир полку "Азов".

Новини
"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

"Загинула безумовно достойна людина, бойовий офіцер, досвідчений воїн, який був в змозі приймати виважені рішення на полі бою. Я можу сказати лише одне: за своє ганебне поводження стосовно нашого бійця, ворог заплатить кров‘ю", - сказав "Редіс".

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

azov.org.ua

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

azov.org.ua

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

azov.org.ua

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

azov.org.ua

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

azov.org.ua

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

azov.org.ua

Також 14 серпня сотні людей прийшли попрощатися з бійцем під Самарську райраду. Бійця відспівував військовий капелан Дмитро Поворотний, він також провів Романа словами гордості. Поруч із закритою труною несли подушку з орденами воїна. Його поховали на кладовищі на Чаплинської. Перед похованням побратими прочитали Молитву українського націоналіста.

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

dp.informator.ua

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

dp.informator.ua

У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

dp.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Житомиром попрощалися з воїном ЗСУ Дмитром Дашківцем. Він помер в лікарні Дніпра, лікарі боролися за його життя кілька днів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
защитник защищал украину от донбассцев.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...