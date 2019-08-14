У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці

У Дніпрі попрощалися із загиблим солдатом "Азова", 25-річним Романом Романенко.

Чоловік загинув на Донбасі 10 серпня, підірвавшись на ворожому фугасі. Забрати з поля бою тіло бійця азовцям вдалося тільки 13 серпня, передає azov.org.ua.

Романенко був родом з Дніпра і служив в "Азові" з кінця 2015 року, був командиром снайперської відділення. На початку літа "Біч" отримав звання офіцера.

"Снайперська група тричі намагалася евакуювати тіло, але підступний ворог вів шквальний вогонь з усіх видів озброєння і забрав тіло. Я поставив собі задачу усякою ціною повернути його. Тіло ми забрали, на відміну від ворога, який відмовився від тіла свого вбитого найманця", - розповів командир полку "Азов".

"Загинула безумовно достойна людина, бойовий офіцер, досвідчений воїн, який був в змозі приймати виважені рішення на полі бою. Я можу сказати лише одне: за своє ганебне поводження стосовно нашого бійця, ворог заплатить кров‘ю", - сказав "Редіс".

azov.org.ua

azov.org.ua

azov.org.ua

azov.org.ua

azov.org.ua

azov.org.ua

Також 14 серпня сотні людей прийшли попрощатися з бійцем під Самарську райраду. Бійця відспівував військовий капелан Дмитро Поворотний, він також провів Романа словами гордості. Поруч із закритою труною несли подушку з орденами воїна. Його поховали на кладовищі на Чаплинської. Перед похованням побратими прочитали Молитву українського націоналіста.

dp.informator.ua

dp.informator.ua

dp.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Житомиром попрощалися з воїном ЗСУ Дмитром Дашківцем. Він помер в лікарні Дніпра, лікарі боролися за його життя кілька днів.

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