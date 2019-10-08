У Дніпрі подали до суду на скандального ексчиновника Мішалова: у чому справа

Громадська організація "Stop Корупції" подає позов за наклеп на депутата, екссекретаря Дніпровської міської ради В'ячеслава Мішалова.

Про це повідомляє місцеве видання Наше місто. Як пояснили в організації, у своєму відеоблозі Мішалов заявляв, нібито активісти "Stop Корупції" вимагали у нього 10 тисяч доларів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак координатор організації Артем Мірошниченко всі звинувачення Мішалова відкидає.

"Це неправда. Дійсно, зустріч із В'ячеславом Мішаловим у нас була. Тривала вона 15 хвилин максимум. Ми як громадська організація запропонували В'ячеславу Дмитровичу надати документальне підтвердження фактів, викладених у його відеоблозі про корупцію у владі міста Дніпра. На цю пропозицію він ніяк не відреагував, фактів не надав. Згодом друга спроба поговорити з нашими журналістами не здійснилася. В'ячеслав на зустріч не приїхав", – сказав Мірошниченко.

Артем Мірошниченко, В'ячеслав Мішалов

У своєму відеоблозі депутат заявив, що організація "Stop Корупції" вимагала у нього 10 тисяч доларів.

"Це абсолютний наклеп. Саме тому ми подаємо на В'ячеслава Мішалова до суду – позов про захист честі і гідності".

Крім того, представник "Stop Корупції" зазначив, що найближчим часом організація анонсує проведення у Дніпрі масштабної акції "Дніпро без корупції".

Як писав OBOZREVATEL, екссекретар міськради Дніпра В'ячеслав Мішалов і його сім'я не раз опинялися в епіцентрі гучних скандалів із виграшами тендерів у місті. Так, нещодавно вони виграли конкурс на реконструкцію лікарні на суму 431 мільйон гривень за допомогою тендерних афер.

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