У Дніпрі після реконструкції відкрили культурно-молодіжний центр 'Краснопiлля'

У Дніпрі на місці зруйнованої будівлі відкрили реконструйований культурно-молодіжний центр "Краснопiлля", що по вулиці Дзеркальній, 1 Р.

Будівля була з 2006 року в аварійному стані. Зараз у центрі одночасно можуть проводити заняття десять гуртків. Так продовжує реалізовуватися програма мера Бориса Філатова "Місто без околиць".

"З 2016 року ми взялися до реконструкції зруйнованого клубу. Почали с того, що забрали його на баланс міського комунального закладу культури і після цього виконали цілий комплекс робіт. Завдяки активній та наполегливій позиції міського голови та депутатки міської ради Наталі Демідової сьогодні ми маємо сучасну будівлю закладу культури у віддаленому куточку нашого міста на житловому масиві Краснопілля. Вона оснащена всім необхідним обладнанням. Є тут і актова зала, і танцювальний клас, а також приміщення для інших гуртків. Прилегла територія обладнана сучасними дитячими майданчиками. Наразі ми маємо чергу охочих розвивати свої здібності у спортивних, танцювальних та інших колективах у новому центрі", – розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Депутатка міської ради Наталя Демідова зазначила, що до неї неодноразово зверталися місцеві мешканці з проханням відновити центр.

"Після взяття на баланс міської ради центр перейменували та оформили документи. Він потрапив у програму соціально-економічного розвитку міста. Я вдячна Борису Філатову за сприяння у розв'язанні цього питання. Тепер ми маємо таку казку, і я вітаю всіх мешканців житлового масиву Краснопілля. Я сподіваюся, що це буде місце для цікавого дозвілля для кожного мешканця", – додала Наталя Демідова.

Зазначимо, що при передачі у комунальну власність, у місцевому клубі залишалися лише голі обшарпані стіни. До реконструкції міська влада підійшла комплексно, і роботи виконані як у приміщенні, так і на території закладу. Замінено підвальне перекриття, укріплено підпірні стіни, утеплено фасад та покрівлі, встановлено вікна та двері. Для збереження комфортної температури передбачена автономна система опалення, два електричні котли для опалення та система вентиляції і кондиціювання. Також виконано внутрішнє оздоблення приміщень.

На момент передачі на баланс міської ради в приміщенні були відсутні комунікації, тому було встановлено ще системи питного водопостачання та водоочисних систем. Було також відсутнє і електропостачання, яке провели до приміщення. Зокрема встановлено протипожежну та охоронну сигналізацію, а також камери відеоспостереження. У подвір’ї на території центру вкладено асфальтне покриття та облаштовані два дитячих майданчики з гумовим покриттям. Також тепер є мощення та паркан. Окрім цього встановлено чотири дерев’яні альтанки, лави, урни та сміттєві баки. Територія закладу також освітлена та озеленена.

Місцеві мешканці задоволені, що тепер у їх районі з’явився справжній культурний осередок. Надія Шевченко, яка співає в колективі "Червоні маки" згадує, що раніше не було місця для культурного відпочинку: "Дякую Борису Філатову та Наталі Демідовій за те, що здійснили нашу мрію. У нас з’явилося місце для репетицій та виступів".

Дніпрянка Алла Іванова радіє появі нового центру: " Коли ми дізналися, що у нас з’явиться такий сучасний заклад, то були дуже задоволені. У дітей буде можливість цікаво проводити своє дозвілля".

Надія Молдаван вважає, що для їх передмістя необхідно мати такий центр: "Нам потрібно місце для проведення дозвілля, а також для занять спортом. Ми усі вдячні міській владі за те, що зробили для нас такий культурний осередок".

Народна артистка України Тетяна Бабич, яка відвідала центр, додала: "Це історичний момент у культурному житті мешканців Краснопілля. Вони мають такий прекрасний молодіжний культурний центр. Сьогодні усі щасливі: і дорослі, і діти. Центр дозволить вести більш активне культурне життя. Молодь зможе реалізувати свої ідеї. Взагалі, ми кожного дня бачимо, як стає красивішим і більш європейським наше місто. За це ми вдячні нашому міському голові – Борису Філатову".