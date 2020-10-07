У Дніпрі підприємці провели мітинг проти рейдерів

Підприємці Дніпра провели багатолюдні мітинги перед будівлею обласної прокуратури та обласної ради, вимагаючи зупинити тиск, знищує малий та середній бізнес.

Про це повідомляє "Наше місто". Зокрема, мова йде про рейдерське захоплення ринку по пр. Мануйлівська (колиш. Воронцова), 18, де торгують деревиною. Підприємці звинувачують колишнього силовика Андрія Попудренка в залякуванні керівництва і продавців, а також у можливому сприяння в фабрикації і відкритті кримінального провадження щодо законного власника торгового майданчика Ігоря Гетьмана.

За словами адвоката Костянтина Більцана, бізнесменові вручили підозру, вирішили обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і встановили заставу в розмірі 1,6 млн грн. Одночасно з цим "тітушки" вдавалися до спроб фізично захопити територію ринку.

"Жодних підстав для вручення підозри моєму клієнтові не було", – повідомив адвокат Олександр Тимченко, який також представляє інтереси Гетьмана.

За словами мітингувальників, Попудренка жодного разу не притягали до кримінальної відповідальності, хоча йому неодноразово приписували захоплення бізнесів за допомогою злочинних схем і обману партнерів.

Мітингувальники вимагають від президента Зеленського і генерального прокурора України Венедиктової вжити заходів для припинення свавілля відносно чесних підприємців і захистити малий і середній бізнес від рейдерів. Підприємці збираються проводити акції протесту до тих пір, поки не доб'ються відновлення справедливості.