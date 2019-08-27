У Дніпрі підпалили 8-річну дитину: з'явилися моторошні подробиці

8-річний Кирило, якого в Дніпрі підпалили діти, перебуває у вкрай важкому стані з опіками понад 1/3 тіла.

Як передає ТСН, дитина вже перенесла кілька операцій, але її чекає ще тривалий курс лікування. Загроза для життя хлопчика залишається.

При цьому Кирило потроху почав їсти і пити, але в третій клас 1 вересня не піде. За прогнозами лікарів, після таких опіків дитина пробуде в лікарні ще мінімум два місяці.

За словами матері Євгенії Похиленко, син грався з іншими дітьми біля будинку, після чого раптово прибіг у двір без футболки з опіками. Жінка звинувачує підлітків в підпалі Кирила: "Це не діти, це нелюди!"

Однак в поліції ознак того, що восьмикласники свідомо нашкодили хлопчикові, поки не бачать. Старших дітей вже опитали.

"Вони дають свідчення, що це сталося ненавмисно. Вони вирвали шматок поролону. Вони його змочили в легкозаймистій суміші, і одяг хлопчика була в цій речовині, тому вогонь перекинувся на потерпілого", - заявили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі посеред вулиці облили бензином і підпалили 22-річну дівчину. З'ясувалося, що це зробив її коханий.

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