У Дніпрі під облпрокуратурою вимагали припинити "розправи над активістами"

У Дніпрі активісти провели мітинг біля обласної прокуратури з вимогою припинити репресії, які влада, як вони стверджують, проводить руками силовиків, і зупинити розправи над активістами.

Про це повідомляє "Наше місто". Зазначається, що керівництво обласної прокуратури ігнорувало мітингувальників і не бажало відповідати на гострі запитання людей.

"Громадськість обурена тим, що призначений з Офісу президента прокурором області Сергій Бижко виконує політичні накази з Києва. У результаті прокуратура області займається політикою, а не тим, чим повинна. Частина співробітників розслідує тільки ті справи, які спускають з Офісу президента. Решта справ припадає пилом, і ніхто ними не займається", – розповів правозахисник Костянтин Більцан.

У Дніпрі влаштували мітинг під прокуратурою nashemisto.dp.ua

Активіст наголосив: прокуратура виявляє повну пасивність у захисті порядку і закону – у боротьбі з рейдерством, незаконними захопленнями бізнесу, майна, крадіжкою обласних чиновників на "Великому будівництві" Зеленського, незаконними звільненнями і невиплатами зарплат на підприємствах і т.п. Усі ці негативні явища різко активізувалися за рік із гаком роботи Зе-влади в країні й регіоні.

У Дніпрі влаштували мітинг під прокуратурою nashemisto.dp.ua

Також прокуратура затягує резонансні справи, стверджує Більцан, наприклад – про побиття правозахисника, який розслідував корупцію в структурах обласної ради.

Правоохоронці, за його словами, дистанціювалися від суспільства: у "Громадські ради" при прокуратурі віднедавна входять тільки "слуги народу" та їхні наближені, зазначає активіст.

"Я обурений тим, що клоун із "95-го кварталу" командує прокуратурою області, віддаючи абсолютно незаконні команди", – наголошує Більцан.

У Дніпрі влаштували мітинг під прокуратурою nashemisto.dp.ua

Ба більше: новопризначені силовики часто покривають злочинні процеси. Як повідомлялося раніше, рейдер Попудренко, пов'язаний із заступником глави облради Олійника і керівником прокуратури Бижком, намагався захопити ринок на пр. Мануйловському в Дніпрі, позбавити роботи десятки людей, а законного власника Ігоря Гетьмана відправити за ґрати.

"Прокуратура все це бачить, але нікого це не цікавить. Такого рівня корупції й беззаконня не було за жодного прокурора області! Глава облради Олійник теж у цій зв'язці, теж віддає вказівки. У результаті спрут із рейдерів, силовиків і чиновників віджимає в людей бізнес", – зазначив він.