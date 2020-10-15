У Дніпрі під облпрокуратурою вимагали припинити 'розправи над активістами'

У Дніпрі активісти провели мітинг біля обласної прокуратури з вимогою припинити репресії, які влада, як вони стверджують, проводить руками силовиків, і зупинити розправи над активістами.

Про це повідомляє "Наше місто". Відзначається, що керівництво обласної прокуратури ігнорувало мітингувальників і не бажало відповідати на гострі питання людей.

"Громадськість обурена тим, що призначений з Офісу президента прокурором області Сергій Бижко виконує політичні накази з Києва. У результаті прокуратура області займається політикою, а не тим, чим повинна. Частина співробітників розслідує тільки ті справи, які спускають з офісу президента. Решта справ припадають пилом і ніхто ними не займається", – розповів правозахисник Костянтин Більцан.

Активіст підкреслив: прокуратура виявляє повну пасивність у захисті порядку і закону – в боротьбі з рейдерством, незаконними захопленнями бізнесу, майна, крадіжкою обласних чиновників на "Великому будівництві" Зеленського, незаконними звільненнями і невиплатами зарплат на підприємствах і т.п. Всі ці негативні явища різко активізувалися за рік з гаком роботи Зе-влади в країні і регіоні.

Також прокуратура затягує резонансні справи, стверджує Більцан, наприклад – про побиття правозахисника, який розслідував корупцію в структурах обласної ради.

Правоохоронці, за його словами, дистанціювалися від суспільства: у "Громадьскі ради" при прокуратурі з недавніх пір входять тільки "слуги народу" і їх наближені, зазначає активіст.

"Я обурений тим, що клоун з 95-го кварталу командує прокуратурою області, віддаючи абсолютно незаконні команди", – підкреслює Більцан.

Більш того – новопризначені силовики часто покривають злочинні процеси. Як повідомлялося раніше, рейдер Попудренка, пов'язаний з зам.глави облради Олійника і керівником прокуратури Бижко, намагався захопити ринок на пр.Мануйловському в Дніпрі, позбавити роботи десятки людей, а законного власника Ігоря Гетьмана відправити за ґрати.

"Прокуратура все це бачить, але нікого це не цікавить. Такого рівня корупції і беззаконня не було при жодному прокурорі області! Глава облради Олійник теж в цій зв'язці, теж віддає вказівки. В результаті спрут з рейдерів, силовиків і чиновників віджимає у людей бізнес", – зазначив він.