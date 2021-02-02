У Дніпрі оголосили переможців конкурсу серед ОСББ і ЖБК на співфінансування ремонтів

У Дніпрі 166 об’єднань стали переможцями конкурсу серед ОСББ і ЖБК на співфінансування ремонтів. На відповідну програму у бюджеті міста цьогоріч передбачено 30 млн грн.

Як розповів спеціаліст відділу по роботі з ОСББ, ЖБК, ОСН департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Владислав Макарець, цьогоріч програма має нововведення.

"Раніше кожне об’єднання могло подавати проєкти не більше ніж на 200 тис. грн, тепер – чим більший будинок, тим більше коштів вони можуть отримати, пропорційно своїй площі. Якщо у попередні роки багато заявок стосувалися ремонтів електромереж, водопостачання, водовідведення, то цього року дніпряни багато уваги приділяють ремонтам під’їздів, утепленню фасадів", – зазначив він.

Владислав Макарець

У 2021 році серед переможців – ОСББ і ЖБК, що вже брали участь у цій програмі, та є й новостворені об’єднання, яким менше трьох років. Кошти розподілені однаково – по 15 млн.

"Мінімальний відсоток, який має профінансувати об’єднання, – 25 % (решта фінансується з міського бюджету). Чим більший відсоток готове профінансувати ОСББ чи ЖБК, тим ймовірніша перемога у конкурсі. Це не стосується нових об’єднань, адже їх всього у місті близько 50, тож між ними немає конкурсної боротьби", – додав представник мерії.

У Дніпрі оголосили переможців конкурсу серед ОСББ і ЖБК

ОСББ "Пилипа Орлика, 21, 21-А" бере участь у програмі співфінансування вже вчетверте. Його голова Олена Білякова розповідає: "За чотири роки нам вдалося 55-річний будинок привести у належний стан завдяки програмі співфінансування. І цього разу ми вже думали "А що ж ще можна зробити?", адже покрівля відремонтована, труби водопостачання та каналізації також, прилегла територія теж. Тож ми вирішили відремонтувати труби зворотного теплопостачання".

Нагадаємо, програма співфінансування ОСББ і ЖБК почала діяти у 2016 році. За цей час у Дніпрі було проведено понад 2,5 тис. ремонтів.