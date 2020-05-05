Чиновники департаменту охорони здоров'я Дніпро ОДА попалися на розбазарюванні бюджетних коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом.

Про це стало відомо під час журналістського розслідування каналу Дніпро TV. "Мародери від медицини продовжують працювати в обласних кабінетах і не залишають спроби наживатися на боротьбі з коронавірусом", – наголосили в матеріалі.

Так, повідомляється, що на боротьбу з коронавірусом обласною владою було виділено понад 107 млн грн. У результаті розслідування було виявлено вкрай непрозоре витрачання цих коштів. Наприклад, 3000 літрів дезінфектора для рук збиралися придбати за 1,95 млн грн, що стало б величезною переплатою.

Чиновники Дніпро ОДА попалися на мародерстві на медицині Скрін відео

"Департамент охорони здоров'я Дніпро ОДА, який очолює Валерій Сердюк, хотів віддати ФОПу з Харкова 1,95 млн грн за 3000 літрів дезінфектора для рук. Нескладний підрахунок показує, що обласні чиновники від медицини збиралися заплатити за 1 літр рідини 650 грн. При цьому журналісти встановили, що на заводі-виробнику подібний дезінфектор можна купити в три рази дешевше (!) – за 219 грн/літр", – йдеться в матеріалі.

Також, у того ж ФОПа з Харкова департамент охорони здоров'я Дніпро ОДА збирався придбати 5 тис. масок за 2 млн 219 тис. грн. За словами журналістів, ця ціна більш ніж удвічі (!) дорожча, ніж маски можна купити на Prozorro.

"Так, облздоров збирався придбати їх по 11 грн/штука, тоді як, наприклад, Уманський ЦПМСП купує аналогічні маски по 4,5 грн/шт", – повідомляє видання.

Стало відомо, що всього департамент охорони здоров'я Дніпро ОДА проводив як мінімум три сумнівні тендери на загальну суму близько 7 млн грн і скасував торги тільки після того, як ними зацікавилися журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі на будинках, в яких проживають люди з підозрою на коронавірус COVID-19 та інфіковані, вивісили відповідні оголошення. У такий спосіб позначили близько 150 будівель міста.