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6 травня • оновлено в 07:09
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У Дніпрі обласні чиновники хотіли переплатити сотні відсотків на закупівлі масок і дезінфекторів

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Чиновники департаменту охорони здоров'я Дніпро ОДА попалися на розбазарюванні бюджетних коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом.

Про це стало відомо під час журналістського розслідування каналу Дніпро TV. "Мародери від медицини продовжують працювати в обласних кабінетах і не залишають спроби наживатися на боротьбі з коронавірусом", – наголосили в матеріалі.

Так, повідомляється, що на боротьбу з коронавірусом обласною владою було виділено понад 107 млн грн. У результаті розслідування було виявлено вкрай непрозоре витрачання цих коштів. Наприклад, 3000 літрів дезінфектора для рук збиралися придбати за 1,95 млн грн, що стало б величезною переплатою.

Чиновники Дніпро ОДА попалися на мародерстві на медицині

Чиновники Дніпро ОДА попалися на мародерстві на медицині

Скрін відео

"Департамент охорони здоров'я Дніпро ОДА, який очолює Валерій Сердюк, хотів віддати ФОПу з Харкова 1,95 млн грн за 3000 літрів дезінфектора для рук. Нескладний підрахунок показує, що обласні чиновники від медицини збиралися заплатити за 1 літр рідини 650 грн. При цьому журналісти встановили, що на заводі-виробнику подібний дезінфектор можна купити в три рази дешевше (!) – за 219 грн/літр", – йдеться в матеріалі.

Також, у того ж ФОПа з Харкова департамент охорони здоров'я Дніпро ОДА збирався придбати 5 тис. масок за 2 млн 219 тис. грн. За словами журналістів, ця ціна більш ніж удвічі (!) дорожча, ніж маски можна купити на Prozorro.

"Так, облздоров збирався придбати їх по 11 грн/штука, тоді як, наприклад, Уманський ЦПМСП купує аналогічні маски по 4,5 грн/шт", – повідомляє видання.

Стало відомо, що всього департамент охорони здоров'я Дніпро ОДА проводив як мінімум три сумнівні тендери на загальну суму близько 7 млн грн і скасував торги тільки після того, як ними зацікавилися журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі на будинках, в яких проживають люди з підозрою на коронавірус COVID-19 та інфіковані, вивісили відповідні оголошення. У такий спосіб позначили близько 150 будівель міста.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Теги
медицина корупція
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