У Дніпрі налагодили потужну підтримку пенсіонерів в умовах карантину

У Дніпрі в умовах карантину пенсіонерам надають всебічну підтримку. Депутати, бізнесмени і прості містяни забезпечують старих продуктами, ліками і допомогою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

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"Від початку карантину самотнім та малозабезпеченим людям похилого віку було доставлено понад 13,5 тис товарів першої необхідності – продукти, медикаменти, засоби гігієни. Особлива подяка депутатам депутатам міської ради – Олегу Григоруку, Руслану Вишневецькому, Артему Павлову, Артему Хмельнікову, главам районів Юрію Федьку і Олегу Денисенку. Також величезне спасибі Геннадію Гуфману (ОТЗЖ) і його "Центру соціальної відповідальності". Розвезення продуктів забезпечують волонтери від "Національного корпусу" і УДА.

Відзначив мер Дніпра і зусилля представників працюючого у місті бізнесу: вони об'єдналися і почали доставку продуктових пайків для літніх людей.

"Окрема подяка представникам соціально відповідального бізнесу. Спільно з Rozetka,"Нова пошта" та фондом "Жіттєлюб" Гарика Корогодського розпочато доставку продуктових пайків для людей похилого віку. На платформі Rozetka такі набори можуть оплатити всі бажаючі (вартість 225 грн). Днями одна подружня пара, яка побажала залишитися невідомою, передала набори на суму близько 20 тис грн. Будь ласка, приєднуйтесь і ви", - написав Філатов.

Завдяки спільним зусиллям, за словами мера Дніпра, місто зможе забезпечувати пенсіонерів найнеобхіднішим протягом півтора місяців.

"Зараз на фінальній стадії перебуває укладення договору з однією з торгових мереж, яка готова безкоштовно передавати продукти харчування для одиноких пенсіонерів. Незалежно від того, скільки триватиме карантин, місто готове забезпечувати своїх старих необхідними товарами аж до середини травня", - підкреслив Філатов.

Паралельно міська влада збільшила підтримку соцпрацівників, на чиї плечі лягає основне навантаження по допомозі пенсіонерам в умовах карантину.

"Сьогодні рівно рік, як після реорганізації ми перепідпорядкували міськраді районні територіальні центри - створили міський на їх базі, повністю зберегли людей, нікого не звільнили. Сьогодні ті соцпрацівники, які обслуговують наших одиноких літніх людей, доставляючи їм продуктові набори і товари першої необхідності, а таких 500 людей, - вперше отримають муніципальну надбавку до зарплати. Шановні соцпрацівники - ви гідно влилися до команди мерії і вашою роботою можна пишатися. Низький вам уклін!" - написав Філатов.

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