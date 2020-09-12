У Дніпрі на День міста встановили рекорд із випікання піци в українському орнаменті

У Дніпрі під час святкового ярмарку на День міста встановили національний рекорд з випікання піци в українському орнаменті. Шість кухарів та чотири їх помічники близько п’яти годин випікали 50-метрову піцу.

"Ідея по випіканню піци-рекордсменки виникла ще до карантину, але ми вирішили зробити цей подарунок Дніпру саме на День міста. Після того, як рекорд буде зареєстровано, ми пригощатимемо усіх охочих дніпрян нашою піцею", – розповіла авторка ідеї Тетяна Крутенко.

Віктор Альохін, запрошений шеф-кухар із Києва розповів, що піца-рекордсменка має свою назву – "Козак Мамай": "Вона складається з традиційних українських інгредієнтів. Італійці нам дали привід прагнути кращого, і ми за них нічим не гірші".

Дніпряни з цікавістю спостерігали за процесом роботи кухарів та продовжували насолоджуватися святковою програмою.

Так, городянка Оксана позитивно ставитися до подібних заходів і вважає, що встановлення рекорду під час святкування Дня міста є дуже гарним подарунком.

Тимофій Хомяк прийшов на святковий ярмарок на виступ свого сина: "Я люблю своє місто і вітаю його зі святом. Так сталося, що ми ще артистична родина. Моєму сину випала честь виступити на цьому святі, а ми підтримаємо його виступ й місто. Після фіксації рекорду з задоволенням скуштую піцу зі всією родиною".

Ярослав Станішевський зазначив, що програма святкування Дня міста дуже захоплива та цікава: "Багато різних розваг, і нам з друзями все дуже подобається. І взагалі, дуже гарна ідея з піцою".

Окрім цього, на дніпрян чекала битва найкращих DJ, облаштована зона для відпочинку та спілкування з блогерами всієї України.

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