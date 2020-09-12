У Дніпрі на День міста влаштували видовищний концерт класичної музики просто неба

Гліб Іванов Дніпро 23:13, 12.09.2020

У Дніпрі під час святкування Дня міста у субботу, 12 вересня, на капітально відремонтованій площі Шевченка відбувся концерт просто неба.

На одній сцені з солістами театрів Тель-Авіва, Стокгольма, Амстердама виступили також вітчизняні артисти. Музичні твори лунали у виконанні міжнародного симфонічного оркестру Festival, духового оркестру Дніпропетровської академії музики ім. Глінки та вокального джаз-гурт зі столиці Mansound.

Вечірній концерт, серед глядачів якого був і міський голова Дніпра Борис Філатов, розпочали увертюрою до опери "Кармен".

Борис Філатов на День міста
Святкування Дня міста у Дніпрі

Реконструйована площа Шевченка є першою чергою оновлення однойменного парку. Також, наслідуючи світові урбаністичні тренди, у Дніпрі пішохідними зробили вулицю Яворницького, а також вулицю Короленка. До Дня міста на останній влаштували шестигодинний мистецький марафон із живою музикою та театральними перформансами.

Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Святкування Дня міста у Дніпрі
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
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