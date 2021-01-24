У Дніпрі Lexus збив жінку в її День народження. Фото і відео 18+

У Дніпрі водій автомобіля Lexus на смерть збив жінку в її День народження, 24 січня.

Як повідомляє Інформатор, трагедія трапилася на вулиці Калиновій приблизно о 13:00. За словами патрульних поліцейських, Lexus їхав по Калиновій з боку Донецького шосе (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

Як уточнило видання, жінка нібито перебігала вулицю у недозволеному для цього місці.

"Водій автомобіля намагався уникнути зіткнення, але все ж збив жінку. На місце направили швидку, але зробити що-небудь медики вже не могли – вона померла до їхнього приїзду", – відзначили журналісти.

Вони додали, що загиблій в цей день виповнилося 43 роки.

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Загибла нібито переходила дорогу в недозволеному місці Інформатор

ДТП трапилася на вулиці Калиновій Інформатор

ДТП трапилася на вулиці Калиновій Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч проти 24 січня в Житомирській області в смертельній дорожньо-транспортній пригоді загинуло троє людей. Трагедія трапилася на автодорозі Овруч – Словечно, біля села Піщаниця Овруцького району.