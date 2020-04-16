У Дніпрі влада, політичні опоненти, представники бізнесу та активісти об'єдналися перед загрозою епідемії коронавірусу. Всі зусилля спрямовані на максимальну підготовку лікарень та забезпечення медиків перед очікуваним сплеском захворюваності. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав Борис Філатов.

Борис Філатов наше місто

"В основній опорній інфекційній 21-й лікарні у палатах на трьох поверхах зроблені ремонти, а також по всьому відділенню №3 встановлено бойлери, душові бокси, нову сантехніку, плівкові бар'єри у тамбурах і лампи для кварцування в палатах. За волонтерські кошти в будівлі лікарні встановили також дезінфекційну станцію. Необхідними засобами захисту обладнають і морг", - перерахував Філатов.

Він також привітав бажання долучитися до підготовки міста до епідемії з боку своїх політичних опонентів.

"До ремонту лікарні "всім миром" хоче приєднається опозиція у міськраді, а саме партія "Громадська Сила". Ми раді вітати колег і особисто Загіда Геннадійовича і будемо вдячні за будь-яку допомогу. З'ясовувати стосунки будемо після епідемії", - підкреслив Філатов.

За словами мера Дніпра, особливі зусилля зараз спрямовані на підготовку лікарень, які будуть приймати виключно пацієнтів з діагнозом COVID-19.

"Ми готуємося до різних сценаріїв, в тому числі, до найгіршого. Тому міська лікарня №8 знаходиться у процесі перепрофілювання під прийом хворих на коронавірус. В її приміщенні зробили необхідне зонування території, встановлюють системи знезараження стоків і безперебійної подачі електрики. Всі відділення, що знаходилися тут, працюватимуть на базі 4-ї лікарні. Після перепрофілювання лікарні №8, відповідні роботи почнуться в 16-ій", - повідомив мер Дніпра.

Він також подякував представникам бізнесу і працючим у Дніпрі благодійним фондам за надану місту допомогу в протидії епідемії.

"Компанія ІНТЕРПАЙП придбала для міських лікарень (в тому числі, і лікарні швидкої допомоги) медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та витратні матеріали, антисептики і безконтактні термометри на загальну суму 31,4 млн грн. Це саме для Дніпра, а ще є закупівлі для області і всієї країни. Також фонди Олени та Віктора Пінчуків виділили кошти на покупку для міста 10 апаратів ШВЛ американського виробництва. Окрема подяка Якову Наумовичу Костянтинівському і депутату міськради Тетяни Каптеловій", - написав Філатов .

Він закликав усіх, хто має можливість і бажання долучитися до протидії епідемії, звертатися до міського штабу волонтерів – з тим, щоб допомога була максимально ефективною і своєчасною.

"У місті створено штаб волонтерів. Штаб координує всіх, хто хоче допомогти міським лікарям – від простих людей до власників великих бізнесів. Завдяки взаємодії з платформою "Бізнес Дніпра vs СOVID-19" для лікарень були додатково закуплено: кисневу станцію і концентратор, засоби індивідуального захисту, витратні матеріали. Більше інформації можна знайти на сайті штабу і його сторінці в Фейсбук. Звертайтеся за телефонами: +38 (068) 563 42 64, +38 (068) 055 44 84 ", - повідомив Філатов.

Він також розповів про те, як бізнес допомагає медикам – від харчування до заправки автомобілів.

"Окрема подяка ресторану SOHO, піцерії First wave, компанії "Біола" за організацію харчування і питної води для медичних працівників. За адекватну політику знижок спасибі торговій мережі "Епіцентр", а також мережі АЗС Sky, яка забезпечує паливом автомобілі лікарів і волонтерів", - розповів мер Дніпра.

Також, за його словами, оператор мобільного зв’язку "Водафон" почав надавати скидки медикам - за домовленістю з місцевою владою. Скоро такої ж допомоги у мерії очікують і від інших операторів.