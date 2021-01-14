У Дніпрі капітально оновили громадський транспорт: до 2021 року збираються повністю прибрати маршрутки

У Дніпрі за 2020 рік значно оновили рухомий склад громадського транспорту – місто придбало 20 трамваїв і 25 нових тролейбусів з низькою підлогою. У місті планують, щоб до кінця 2021 року автобусів малої місткості на маршрутах не було взагалі.

Як пише видання "Наше місто", минулого року у Дніпрі відкрили тролейбусний маршрут № 6 "пл. Соборна – ж/м Придніпровськ", а КП "Дніпровський електротранспорт" серед іншого капітально відремонтувало понад 50 трамваїв і тролейбусів, понад 14 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі, замінило 126 аварійних опор, понад 3,5 км трамвайних колій, реконструювало тягову підстанцію № 19 (що і дозволило відкрити новий згаданий маршрут на Придніпровськ).

Крім того, на базі "Дніпровського електротранспорту" створили єдиний диспетчерський центр, який моніторить роботу усього наземного громадського пасажирського транспорту міста. Для цього було встановлено понад 1 900 GPS-трекерів. А навчально-виробничий центр підприємства з підготовки водіїв електротранспорту провів два випуски і підготував 85 водіїв трамваїв і тролейбусів.

У Дніпрі капітально оновили громадський транспорт

У Дніпрі капітально оновили громадський транспорт

За словами директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимира Кобця, через карантинні обмеження перевезення пасажирів в електротранспорті за 2020 рік скоротилися на 40 %.

"Сподіваємося, скоро ситуація стабілізується і пасажирські перевезення знову повернуться до стабільних показників. Нинішнього року продовжуватимемо капітальні ремонти інфраструктури: це й мережі, колії, а також рухомий склад. Окрім того, у планах – розпочати будівництво контактної мережі для подовження тролейбусних маршрутів № 10 та № 12 на ж/м Перемога-6. Звісно, і надалі навчатимемо водіїв трамваїв, тролейбусів", – розповів Кобець.

У Дніпрі капітально оновили громадський транспорт

Зі свого боку спеціаліст сектору контролю та моніторингу виконання договірних зобов'язань відділу пасажирських перевезень управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Іван Васючков зазначив, що за минулий рік громадські автобуси перевезли близько 124 млн пасажирів, з яких кожен 6-й – пільговик.

У Дніпрі капітально оновили громадський транспорт

У Дніпрі капітально оновили громадський транспорт

Він зауважив, що до кінця 2021 року у місті можуть зникнути автобуси малої місткості.

"З’явився брендбук громадського транспорту. Поступово автобуси брендуватимуться у жовтий колір зі спеціальними покажчиками відповідно до дизайн-коду. З міських маршрутів прибрано 320 автобусів малої та середньої місткості, натомість з’явилося 196 великих автобусів, у тому числі й так звані автобуси "гармошка", які зараз працюють на 38-му маршруті. Цьогоріч приїдуть ще 200 великих автобусів. Таким чином працюємо над тим, щоб до кінця 2021-го автобусів малої місткості на маршрутах не було взагалі. Окрім того, наразі розробляється стратегія щодо виділення окремих смуг для громадського транспорту. Іще у планах – підвищення кваліфікації для водіїв автобусів", – зазначив він.