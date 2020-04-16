Вже на наступному тижні на розгляд міськради буде винесена ініціатива міського голови Дніпра про виплату матеріальної допомоги окремим категоріям городян. Якщо депутати підтримають ідею Бориса Філатова, виплати отримають малозабезпечені, а також медики і поліцейські. Про це Філатов повідомив в своєму щотижневому звіті про підготовку міста до епідемії коронавірусу.

Борис Філатов gorod.dp.ua

"На найближчу сесію міськради, у наступну середу, з ініціативи міського голови виноситься рішення про надання 10 000 сімей багатодітних і малозабезпечених виплат матеріальної допомоги. Також за програмою "Муніципальна няня" буде проведена виплата для 260 сімей медиків і поліцейських. Слідкуйте за інформацією на сайті міської ради", - порекомендував Філатов.

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