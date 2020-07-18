У Дніпрі чоловік з пенсіонерками жорстоко побили дівчину в маршрутці. Відео

У Дніпрі в одній з маршруток 18 липня трапився скандал: кілька пенсіонерок і чоловік вступили в перепалку з жінкою і нібито її побили.

Як повідомляє Інформатор, поліцію на місце не викликали. На опублікованому відео, видно, що чоловік б'є жінку по обличчю, а одна з пенсіонерок хапає її за волосся (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця)

Глава профспілки перевізників Дніпра Михайло Тонконогий розповів, що нібито постраждала оплатила два місця в маршрутці – до неї повинен був хтось підсісти. Пенсіонерки вирішили, що це недозволена розкіш – займати два місця. Одна з них демонстративно сіла поруч. Пізніше відбулася словесна перепалка – пенсіонерки, з його слів, стали кидатися образами на сторону жінки, плювалися, лаялися.

Скріншот відео

Скріншот відео

Згодом в конфлікт втрутився чоловік – він нібито тричі вдарив дівчину, після чого вона вдарилася об перила і скло головою. Потім її, зі слів Тонконогого, постраждалу з автобуса, порвавши їй футболку і видерши волосся.

Разом з тим, одна з пасажирок, які їхали в салоні, розповіла виданню, то постраждала не сплатила проїзд і перша почала ображати людей, що сидять в маршрутці.

Також очевидиця стверджує, що дівчина була сильно п'яна і в ході конфлікту вдарила ногою по голові жінку похилого віку. За словами очевидиці, чоловік нібито спочатку просив пасажирку поводитися пристойно і не матюкатися, але після не стримався і вдарив її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водія маршрутного автобуса №507 (Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України) звинуватили в тому, що той, закриваючи двері транспортного засобу, прищемив семирічній дівчинці руку і продовжив рух.