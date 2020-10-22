У Дніпрі біля закладів, підпорядкованих департаменту соцполітики, висадили вже 260 дерев

22 жовтня в Дніпрі підопічні Центру підтримки дітей "Довіра" разом із вихователями висадили молоді деревця в рамках міської комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов та декадника #Дніпро_квітучий.

"В рамках міської комплексної програми з озеленення міста на території підпорядкованих закладів департаменту соціальної політики (управління, територіальні центри, заклади соціального захисту дітей) висадили 260 дерев та кущів. Сьогодні в Центрі підтримки дітей "Довіра" ми створили липову алею. Озеленення дуже важливе для екології нашого міста, і дітям цікаво та корисно власноруч висаджувати саджанці. Окрім цього, вони більше дізнаються про різновиди дерев та умови доглядання за ними", – розповіла головна спеціалістка управління служби у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Олена Антонова.

Підопічні закладу разом с педагогами із 16 дерев створили справжню алею. Також на подвір’ї вони ще посадили і вісім горбин. Для більшості дітей це був їх перший досвід. Діти відчули відповідальність і важливість справи, до якої долучились.

Дар’я Марянинова отримала позитивні емоції: "Дерева необхідні для краси та збереження екології. Тепер біля нашого центру буде більш чисте повітря, а для прогулянок влітку забезпечений затінок".

З гарним настроєм перший раз висаджує дерева і Максим Бабій: "Мені подобається садити дерева, бо я розумію їх важливість для міста і для кожної людини окремо. Вони нам потрібні, щоб ми могли вільно дихати та для того, щоб наш світ був красивішим".

Каміла Бабенко навпаки, вже має досвід із висаджування дерев: "Ми посадимо дерева, а потім там ще облаштуємо лави й будемо у затінку усі разом пити чай. Озеленення необхідне всім містянам, бо дерева прикрашають та очищують наше місто. Ми раді долучитися до декадника # Дніпро_квітучий".

Нагадаємо, в рамках комплексної програми з озеленення міста та декадника #Дніпро_квітучий у місті планується висадити 25 тисяч дерев та кущів.