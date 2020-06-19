'Відбувається треш': ЗМІ вказали на зв'язок створення 'партії мерів' і обшуків в Дніпрі

У кількох комунальних підприємствах міської ради Дніпра 19 червня почалися обшуки.

Як повідомляє "Горсовет", в кабінети департаменту місцевого самоврядування увійшли люди, які представилися правоохоронцями. Підприємства, в яких почали обшуки, займаються, зокрема, висвітленням діяльності міської ради та міського голови, співпрацею зі ЗМІ.

Обшуки почалися синхронно з презентацією партії "Пропозиція" за участю мера Дніпра Бориса Філатова.

"Так, на вул. Мечникова, 7, де розташований офіс КП "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міськради, повно людей в камуфляжах. Поруч з ганком – краплі крові. Територія обгороджена. Журналістів на місце подій не пускають. Правоохоронці на питання не відповідають і коментарів не дають", – йдеться в повідомленні.

За словами одного із співробітників управління, вони зажадали "прибрати мера з пресконференції", яка на той момент проходила в столиці.

"П'ятниця хоч і не 13 а твориться треш. Почалася пресконференція мера. І до нас в приміщення заходять силовики. Неначе під диктовку: "Приберіть мера з пресконференції і ми від вас підемо". Але хлопці напевно не знають що виконавчі органи трохи іншим займатися, прийшли не за адресою", – написав у себе в Facebook фахівець відділу з роботи з ОСББ, ОСН та ЖБК Дніпровського міськради Владислав Макарец.

Як уточнили у виданні, в цілому в Дніпрі безпрецедентний тиск триває вже другий рік – після обрання Зеленського. Багато експертів пов'язують це зі спробами заробити на місцевому самоврядуванні.

Як відомо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що прокуратура спеціально переслідує чинного мера Бориса Філатова, щоб він відмовився від участі в майбутній виборчій кампанії на місцевих виборах. За даними журналістів, співробітники Державного бюро розслідувань безпосередньо поставили міському голові ультиматум.

Facebook Владислав Макарець

Обшуки в Дніпрі

Обшуки в Дніпрі