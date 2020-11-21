ЦВК крутить членами виборчкомів, як циган сонцем, – Філатов

Центральна виборча комісія (ЦВК) займається політичними маніпуляціями і "крутить членами виборчих комісій як циган сонцем".

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" сказав мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, парламентські партії перестали тримати марку, а члени виборчих комісій переходять з однієї партії в іншу.

"У нас є проблема з членами комісій, а парламентські партії постійно змінюють членів своїх комісій направо і наліво. Якщо ми говоримо про відповідальність комісії, давайте говорити про відповідальність ЦВК, яка політично маніпулює і крутить членами виборчих комісій як циган сонцем", – зазначив він .

Як приклад він навів Світлану Александрову, яка в першому турі виборів до міської територіально-виборчої комісії (ТВК) представляла спочатку "Батьківщину", а в другому вже представляє партію "За майбутнє".

"Або ж пані секретар виборчої комісії від "Слуга народу" Олена Гатауліна, коли їй треба, змінює членів ТВК одним помахом пальця. А коли їй не треба, вимагає документи і може не проводити рішення тижнями. Передаю їй привіт і хочу, щоб вона це почула. Давайте називати речі своїми іменами", – уточнив Філатов.

На його думку, це дійсно проблема, в якій винні всі: і виборчі комісії, і парламентські партії, які передають свою партійну квоту в усіх територіальних громадах країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку політолога Ігоря Рейтерович, в Дніпрі нормальний перебіг 2-го туру виборів затруднений позицією Центральної виборчої комісії. Секретар ЦВК Олена Гатауліна, яка є в ЦВК куратором Дніпра, не дає деяким партіям провести заміни своїх представників в місцевих виборчкомах.