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Три тисячі учасників і пів тонни фарб на Kolir Fest у Дніпрі: опубліковано яскраві фото

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29 червня у Дніпрі вже втретє організували масштабне свято на Фестивальному причалі – Kolir Fest. У битві фарбами Холі, приуроченій до Дня молоді, взяли участь близько 3 тисяч містян, які висипали одне на одного пів тонни гіпоалергенної фарби різних кольорів.

Три тисячі учасників і пів тонни фарб на Kolir Fest у Дніпрі: опубліковано яскраві фото

"Ідея проводити День молоді так яскраво й кольорово належить самій же молоді. Тому місто й організувало це свято фарб. Дніпрянам такий формат розваг припав до душі. Ці яскраві кольори символізують молодіжний запал, енергію, гарний настрій. Сьогодні доволі вітряна погода, тому можемо пів міста розфарбувати", – розповіла начальник управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Дар’я Біла.

Три тисячі учасників і пів тонни фарб на Kolir Fest у Дніпрі: опубліковано яскраві фото
Три тисячі учасників і пів тонни фарб на Kolir Fest у Дніпрі: опубліковано яскраві фото

Дніпрянка Наталія прийшла на Фестивальний причал разом зі своїми подружками. Вона бере участь у битві фарбами вперше.

Три тисячі учасників і пів тонни фарб на Kolir Fest у Дніпрі: опубліковано яскраві фото
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Три тисячі учасників і пів тонни фарб на Kolir Fest у Дніпрі: опубліковано яскраві фото

"Я разом із дівчатами відвідую танцювальний гурток. Там дізналися про фестиваль фарб і одразу вирішили, що братимемо участь. Відчуття просто фантастичні, емоції зашкалюють. Незвичайна подія, яка запам’ятається на все життя. Як відіпрати речі, не переймаюся, це не головне", – розповіла дівчина.

Серед учасниць "битви" також були подружки Вероніка та Мирослава.

Три тисячі учасників і пів тонни фарб на Kolir Fest у Дніпрі: опубліковано яскраві фото

"Обсипали одна одну фарбами з ніг до голови. Крута, запальна, ритмічна подія! У повітрі такі яскраві барви. Драйвові відчуття!" – не стримували емоцій дівчата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Дніпро вдруге прийматиме Міжнародний книжковий фестиваль Book Space.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Фестиваль
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