Жіноча команда "Прометея" поповнилася американською баскетболісткою

Аліна Рашевська Спорт 14:56, 5.07.2020 Оновлено: 15:00, 5.07.2020

До складу жіночої баскетбольної команди "Прометей" увійшла гравець з Америки Кейшуан Лашун Джеймс.

26-річна баскетболістка виступатиме на позиції форварда. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Кейшуан є випускницею Мюррейского державного університету. У 2018 році вона стала кращим гравцем конференції Ohio Valley Conference (NCAA 1), а в 2019/2020, граючи в чемпіонаті Греції, була визнана 2-ою скоррер чемпіонату Греції.

Жіноча команда "Прометея" поповнилася американською баскетболісткою
Facebook/Володимир Дубинський
Скріншот
Facebook/Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" поповнився волейболісткою з Куби.

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Дніпро Спорт

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