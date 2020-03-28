Володимир Дубинський: "Вдячний усім, хто дозволив нам увірватися в Суперлігу"

У п'ятницю, 27 березня, Федерація волейболу України прийняла рішення про закінчення чемпіонату Суперліги 2019/2020.

Як зазначив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський, це було непросте рішення, але підтримує його. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Як я і говорив, це було непросте рішення, і ми його, однозначно, підтримуємо. Ми давно розуміємо, яку атаку з усіх боків довелося витримати президенту ФВУ Михайлу Мельнику", – написав він.

Чемпіонату Суперліги 2019/2020 завершився достроково Facebook/Володимир Дубинський

Володимир Дубинський зазначив, що залишився деякий негатив через те, що ФВУ і виконком довго не наважувалися прийняти рішення про закінчення чемпіонату.

"У підсумку тільки сьогодні припинили контракти з нашими легіонерами. За інформацією посольства Бразилії, 27 березня з України вилетів останній літак до Бразилії, в зв'язку з закриттям авіасполучення, пов'язаного з коронавірусів. Адже всі розуміли, що таке трапиться, але ніхто не подумав про легіонерів, що їм не полетіти. Тепер і Лайза і Ракель будуть вимушено перебувати в Кам'янському до кінця карантину. І це все дуже нерозумно. Не розуміємо ще, чи зможе якось дістатися додому Десіслава. Але, схоже, теж ні, – зазначив президент СК "Прометей".

Інші волейболістки зможуть спеціальним транспортом СК "Прометей" дістатися до своїх родин в різні куточки України.

"Ця історія нас всіх багато чому навчить. І ми всі так добре любимо пишномовно говорити про любов, але давайте навчимося думати, перш за все, про наших спортсменів і взагалі про людей, які нас оточують", – додав Володимир Дубинський.

Президент СК "Прометея" пообіцяв максимально подбати про легіонерів, щоб полегшити їм скруту карантину далеко від батьківщини.

"Дівчата, наші милі легіонерочкі, ми обов'язково максимально подбаємо, щоб вам легше перенести тяготи карантину далеко від батьківщини. Ми поруч з близькими сходимо з розуму від карантину. Я вас розумію, але така доля спортсменів, напевно", – написав він.

Чемпіонату Суперліги 2019/2020 завершився достроково Facebook/Володимир Дубинський

Також Володимир Дубинський відзначив позитивні моменти Суперліги сезону 2019/2020.

"Я безмірно вдячний всім, хто дозволив нам увірватися в Суперлігу і показати таку класну чемпіонську гру! Я безмежно вдячний Михайлу Мельнику, який погодив і дав можливість нам грати в європейському кубку! Я вдячний нашому тренеру Андрію Романовичу і спортивному директору Маші Александрової! Ну і, нарешті, найтепліші, найдобріші слова моїм принцесам волейболу, моїм зірочкам, моїм чарівницям, моїм найбільшим, найкращим дівчаткам СК "Прометей"! Дівчата дорогі, ви стали символом клубу "Прометей"! ", – зазначив Володимир Дубинський.

Також він підкреслив, що створення волейбольної команди СК "Прометей" відкрило нову епоху волейболу в Кам'янському.

"Ви зародили в Кам'янському нову епоху - епоху волейболу і тисячі уболівальників були раді і щасливі і їхні серця, тисячі сердець у ваших ніг! Чи це не щастя?! Я так хочу кожну з вас обійняти і сказати величезне спасибі за те, що ви з'явилися в моєму житті, за те, що були першими, як перша любов –завжди не забувається! Ви зробили мене щасливою людиною і неодноразово дарували хвилини радості, щастя і кайфу! Дякую мої рідні! Мої переможниці! Удачі вам!", – написав президент СК "Прометей".

Чемпіонату Суперліги 2019/2020 завершився достроково Facebook/Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент СК "Прометей" Володимир Дубинський поділився історичним для кам'янської баскетбольної команди моментом – першим тренуванням в новому складі.

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