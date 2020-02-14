Володимир Дубинський: "Ця гра увійде в історію"

У п'ятницю, 14 лютого, о 19:00 в півфіналі Кубка України відбудеться гра баскетбольної команди СК "Прометей" і ВК "Хімік".

Вона увійде в історію протистояння двох найкращих команд країни незалежно від результату. Про це розповів президент БК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, всі вболівальники чекали цієї зустрічі з нетерпінням.

Володимир Дубинський Дніпро Час

"Скажіть, як так буває, дві центрові гри чемпіонатів в один день і в один і той же час, і як розділити себе на дві половинки. Знаю, багато фанатів і вболівальники Прометея в шоці! Як бути? Як вболівати одночасно? Кого дивитися? Як розірватися? Не знаю! Серцем і з хлопцями і дівчатами! Почну дивитися дівчат в живу, а потім побачимо кінцівку баскетбольної гри! Хлопці ми з вами! Наші серця і емоції! Наша любов! Наше все, будуть поруч! Тільки Прометей! Тільки перемога!" – написав Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області проходять останні приготування до матчів "Фіналу чотирьох" Кубка України серед жіночих команд, які відбудуться 14 і 15 лютого.

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